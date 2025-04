Bliskość rodziny lekiem na całe zło



Obecnie wciąż prowadzone są badania nad odnalezieniem najskuteczniejszej formy pomocy osobom chorym na schizofrenię. Choć wiedza na temat tej choroby jest znacznie głębsza niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to wciąż wiadomo o niej za mało. Za mało, by móc w 100% przeciwdziałać jej nawrotom, bądź błyskawicznie łagodzić jej objawy. W tej sytuacji lekarze robią co mogą, by zmniejszyć cierpienia chorego. Ale farmakoterapia czy uczestnictwo w terapiach, zajęciach, czy psychoedukacji to nie wszystko. Wiele zależy od środowiska, w którym znajduje się chora osoba.

Zobacz też: Schizofrenia - vademecum

Reklama

Rola rodziny

Stąd kluczową rolą w rekonwalescencji oraz zmniejszeniu dyskomfortu jest właśnie rodzina. To od niej zależy motywacja pacjenta, jego nastawienie do leczenia czy gotowość do zmian. Ciepło, wyrozumiałość, a przede wszystkim miłość, są najlepszym lekarstwem. Dają siłę do walki o powrót do zdrowia. Dowiedziono, że ryzyko nawrotu choroby u pacjenta jest znaczne wtedy, gdy w jego środowisku rodzinnym panuje wysoki poziom napięcia emocjonalnego.

Zobacz też: Schizofrenia i jej postacie

Jak zatem możemy pomóc bliskiej osobie? Na co należy zwracać uwagę? Kiedy nasza czujność powinna być wyczulona? Przeczytaj poniżej nasze wskazówki:

Reklama