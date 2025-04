Czy nasza osobowość determinuje to, czego lubimy słuchać? Wygląda na to, że ma z tym wiele wspólnego.

Złe wieści dla fanów Eminema i Biebera?

Jesteśmy już przyzwyczajone do szalonych eksperymentów i doniesień amerykańskich naukowców, jednak to badanie naprawdę wprawiło nas w osłupienie. Pascal Wallisch z Nowojorskiego Uniwersytetu, wraz ze swoim zespołem, postanowił bowiem sprawdzić, czy to, jakiej muzyki słuchamy, ma związek z osobowością, a ścisłej – z psychopatią.

Poprosił więc o pomoc 190 studentów psychologii, którzy poddali się najpierw testom osobowości. Testy te miały sprawdzić, którzy badani wykazują skłonności psychopatyczne. Następnie studenci oceniali różne style w muzyce oraz konkretne piosenki.

Osoby, które wykazywały najwyższy wskaźnik psychopatii, wybierały najczęściej trzy utwory:

„Lose yourself” Eminema,

„What do you mean?” Justina Biebera,

“No diggity” Blackstreet.

Czy to badanie faktycznie czegoś dowodzi? Mamy wątpliwości, chociaż musimy przyznać, że nie spodziewałyśmy się akurat takiego doboru piosenek!

