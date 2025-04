Dzieli się on na dwa działające przeciwstawnie systemy współczulny (sympatyczny) oraz przywspółczulny (parasympatyczny). Pierwszy z nich odpowiada za wzbudzanie reakcji stresowej (przygotowanie organizmu do walki bądź ucieczki), drugi zaś, najogólniej rzecz ujmując, za wygaszanie tej reakcji – relaks, odpoczynek, poprawę funkcji układu trawienia, itp.

Układ autonomiczny ma także swoje zakończenia w trzech bardzo ważnych dla działania układu obronnego organizmu miejscach: szpiku kostnym – gdzie komórki odpornościowe są produkowane, w grasicy – gdzie część z nich dojrzewa, w układzie limfatycznym – gdzie działają. Trudno więc dziwić się, że stres nie ogranicza się do stanów psychicznych (mózgu), ale wpływa na cały nasz organizm.

Dowiedziono, że pod wpływem długotrwałego działania stresorów powiększa się kora nadnerczy (gdzie wytwarzany jest jeden z hormonów stresu), ulega zaś zanikowi grasica (gdzie komórki odpornościowe dojrzewają).

Wiadomo także, że pod wpływem stresu zmniejsza się w krwi ogólna liczba komórek odpornościowych. Wynika z tego, że stres na drodze hormonalnej nie tylko powoduje liczne choroby, ale również czyni nas mniej odpornymi na wszystko, co może zagrażać naszemu zdrowiu – również na zwykłe przeziębienia i innego rodzaju infekcje.

Kolejnym dowodem na związek hormonów stresu z układem odpornościowym jest skuteczność ich podawania osobom cierpiącym na choroby autoimmunologiczne, w których układ odpornościowy, błędnie rozpoznając komórki własnego organizmu jako obce, zaczyna je atakować. Podawanie hormonów stresu osłabia układ odpornościowy, co prowadzi do zmniejszenia objawów.

Problemy związane ze związkiem stresu z działalnością układu odpornościowego (immunologicznego) są szczególnie istotne w przypadku dzieci. To właśnie we wczesnych latach życia wykształca się odporność na niektóre choroby oraz dojrzewają narządy związane z ich zwalczaniem. Przewlekły stres w tym okresie może przyczynić się do zmniejszonej odporności przez resztę życia.

