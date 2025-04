Jakich kobiet pragną mężczyźni?

Gdzieś w społeczeństwie utarł się stereotyp kobiecego ideału, a więc kobiety bardzo szczupłej, obdarzonej dużym biustem i długimi nogami. Tymczasem męskie gusta potrafią zaskakiwać. Przeczytaj czym dla dzisiejszych mężczyzn jest prawdziwe, kobiece piękno!

Reklama

Fot. depositphotos.com



W kategorii "atrakcyjna kobieta", mężczyźni najczęściej wskazują na:

1. Unikalny styl

To cecha zaskakująco często wymieniana przez męskie grono. Okazuje się, że sposób ubioru ma kluczowe znaczenie w ocenie atrakcyjności. Wiele kobiet może zaskoczyć fakt, że nie bez znaczenia są detale i wszelkie dodatki, które sprawiają, że kobieta staje się unikalna, często wręcz zjawiskowa. Niebanalny szal, oryginalna torebka czy kurtka o ciekawym fasonie z pewnością przykują uwagę nie jednego. Nieszablonowy sposób ubierania, który sprytnie i subtelnie podkreśla figurę może mieć wręcz dominujące znaczenie w ocenie kobiecego wizerunku.

To odstrasza! Jaskrawe kolory, ich przesadna mnogość lub nieumiejętne zestawienie powoduje, że kobieta traci na ocenie. Rażąco sztuczne dodatki tj. tipsy, przesadnie długie paznokcie czy za mocno podkreślone oczy trącają fałszem i napawają obawami, co do autentyczności kobiety.

2. Proporcjonalność sylwetki

Choć cecha ta wcale nie zaskakuje, to z pewnością zaskoczy fakt, że piersi wcale nie znajdują się na podium w męskiej skali ideału. Najważniejsza jest.... szczupła talia tzw. wcięcie. Choć biust jest ważny, to jednak krągłe i jędrne pośladki są sprawą kluczową. Ważne jest, aby kobieca sylwetka była zbliżoną do klepsydry i ładnie ze sobą współgrała.

To odstrasza! Duże i masywne piersi działają na mężczyzn dość paraliżująco i w większości zaburzają upragnioną przez mężczyzn klepsydrę.

3. Zadbana twarz

Schludna i odpowiednio wypielęgnowana cera bez skazy to kolejny bardzo ważny element. Cera powinna być bez zarzutu o jedynie delikatnej oprawie makijażu. Subtelność i naturalność to coś co przyciąga wzrok. Co ciekawe, mężczyźni wolą kobiety o jasnej lub umiarkowanej karnacji, niż o mocno opalonym odcieniu. Prawdopodobnie dlatego, że jasna skóra wydaje się młodsza, jest jędrniejsza i promienniejsza.

To odstrasza! Dziwnie wykonana oprawa twarzy w postaci ekstrawaganckich kolorów na powiekach po przez przesadnie zaróżowione policzki na o kolczykowanych brwiach i ustach kończąc, działają na mężczyzn demotywująco.

4. Dopieszczone włosy

Najbardziej kuszące są włosy... do ramion i może nieco za. Optymalnie o ciemnym odcieniu. Bardzo dużą popularnością cieszą się kobiety o... rudym kolorze włosów. Wielu panów deklaruje, iż ten właśnie kolor wyjątkowo działa na ich zmysły i kojarzy się dość "niegrzecznie", a to zwiastuje ciekawą i intrygującą znajomość. Choć mężczyźni zwykle nam tego nie mówią, stan kobiecej fryzury jest dla nich wręcz magnetyzujący. Zdrowe i subtelnie wystylizowane są piękną oprawą kobiecej twarzy.

To odstrasza! Bardzo krótkie, przesadnie wystylizowane włosy świadczą o kobiecie silnej, zaradnej i stanowczej o dużej dawce testosteronu, a to działa na mężczyzn odpychająco. Większość mężczyzn poszukuje partnerki zmysłowej, kobiecej, a umiarkowana długość włosów jest tego wyznacznikiem. Również w kolorze powinna dominować naturalność - przesadnie utlenione lub o nietypowej barwie są niepotrzebnym elementem kobiecej sylwetki.

Reklama

Wnioski nasuwają się same - mężczyźni, choć na forum prezentują ciut odmienne preferencje od przedstawionego wzoru, to w rzeczywistości marzą o zadbanej kobiecie z subtelne podkreśloną urodą, która nie będzie kalką modelek z zagranicznych czasopism. A więc drogie panie, głowa do gory - nie musimy być idealne!