Psychika źródłem siły, ale i choroby

Niestety psychika ciągle jest niedocenianym przez wielu lekarzy źródłem dolegliwości. Warto jednak pamiętać także o tym, że również w przypadku chorób, których początek nie wiąże się bezpośrednio ze stanem naszych emocji, stres może odgrywać ważną rolę.

Podobnie jak wiara w ozdrowienie pod wpływem leku może być wystarczającym czynnikiem do leczenia (efekt placebo), tak też stan naszej psychiki może utrudniać, a nawet uniemożliwiać całkowite wyleczenie.

Jakie komplikacje zdrowotne powoduje stres?

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Przede wszystkim przedłużający się stres osłabia układ odpornościowy, przez co utrudnia walkę organizmu z każdą chorobą (wyjątkiem są jedynie choroby autoagresywne, w przypadku których osłabienie układu immunologicznego przynosi poprawę stanu pacjenta).

Kolejnym problemem (również często niedocenianym) są powstające pod wpływem stresu zaburzenia snu. To właśnie przede wszystkim w trakcie snu organizm regeneruje się, wydala toksyny, wytwarza hormony pozwalające goić się ranom i regenerować uszkodzone tkanki. Niedobór snu, czy choćby tylko jego spłycenie lub skrócenie niektórych jego faz, zaburza te procesy.

Stres wywiera też znaczący wpływ na procesy przemiany materii – począwszy od apetytu i sposoby odżywiania się, poprzez zmiany hormonalne, aż po procesy metaboliczne powodujące niektóre odmiany otyłości.

Stres jest problemem wpływającym na nas o tyle podstępnie, że często przyzwyczajamy się do czynników wywołujących go, nie podejrzewając siły, z jaką mogą wpływać na nasze zdrowie.

Zmienia też nasze zachowanie, często prowadząc do konfliktów z otoczeniem, co przyczynia się do zwiększenia ich częstotliwości i siły.

Leczenie stresu

Oczywiście stres nie jest jedynym powodem naszych chorób i problemów z leczeniem. Jeśli jednak odczuwane dolegliwości nie dają się w pełni wyjaśnić pod okiem lekarza medycyny lub leczenie okazuje się zadziwiająco nieskutecznie, warto skonsultować z lekarzem celowość wizyty u psychologa.

