Medycyna opracowała substancje, które mogą okazać się pomocne w zwalczaniu jego objawów - nie leczą one jednak przyczyn, lecz jedynie minimalizują objawy. Pomysł zwalczania stresu farmaceutykami można porównać do prób leczenia próchnicy zęba tabletką przeciwbólową. Także ona zmniejsza objawy choroby, ale wizyta u dentysty jest nieuchronna. Podobnie jest w przypadku stresu – stosowanie środków uspokajających może być pomocne, ale podjęcie właściwej terapii jest niezbędne.

Poprzestać na farmakoterapii możemy jedynie wtedy, gdy źródło stresu jest przemijające, zaś leki pomagają nam jedynie przetrwać najtrudniejsze momenty.

Czy leki mogą wyeliminować stres?

W Polsce pacjentom z dolegliwościami wynikającymi ze stresu (np. bezsenność) najczęściej zaleca się leki z grupy benzodiazepin. Są to środki o działaniu antylękowym, uspokajającym i nasennym. W chwilach silnego wzburzenia potrafią przynieść chwilową ulgę. Warto jednak pamiętać, że nie wolno pod ich wpływem prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych – silnie upośledzają sprawność psychomotoryczną. Przy dłuższym przyjmowaniu, nawet niewielkich dawek, powodują uzależnienie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Niektóre badania wskazują także na możliwość uszkodzenia mózgu pod wpływem przewlekłego stosowania. Są to środki znajdujące jedynie doraźne zastosowanie.

Oprócz leków psychotropowych na rynku jest dostępna cała gama środków ziołowych sprzedawanych bez recepty. Fakt, iż są one powszechnie dostępne i wyprodukowane na bazie ziół nie czyni ich całkowicie bezpiecznymi. Ich długotrwałe stosowanie również może niekorzystnie wpływać na organizm, ogranicza sprawność psychomotoryczną.

Łatwość, z jaką sięgamy po wszelkie środki medyczne, zniechęca do korzystania z prawidłowej terapii zaburzeń spowodowanych stresem. A to jest już bardzo groźne dla zdrowia i życia.