Poznaj lęk

Fizyczne symptomy lęku:

walące serce lub przyspieszony jego rytm,

pocenie się,

drgawki i deszcze,

ściśnięte gardło lub trudności z połykaniem,

czerwienienie się ,

, uczucie gorąca lub zimna,

lepkie ręce,

zawroty głowy,

przyspieszony oddech,

uczucie sztuczności lub „jestem nie z tego świata”,

bezdech lub też trudności w złapaniu oddechu,

niecierpliwienie się, niemożność znalezienia sobie miejsca,

bladość lub rumieniec,

suche usta.

Dlaczego tak się czujemy?

Lęk jest często wytworem naszego niepokoju związanego z przeżywaniem strachu. Chociaż zarówno lęk, jak i strach pozwalają chronić się przed zagrożeniem (lub ewentualnym zagrożeniem), w danym momencie odczuwamy go jako rodzaj bólu.

Jeśli doświadczamy jakichś odczuć znajdujących się na powyższej liście, oznacza to, że sympatyczny układ nerwowy włącza się i zarządza albo walkę, albo ucieczkę. Zjawisko to znane jest również jako podniesienie poziomu adrenaliny. Zaczynamy się czegoś bać (publicznego zażenowania, ośmieszenia, osobistego odczucia porażki itp.) i „włącza” się adrenalina w postaci pragnienia walki, ucieczki lub zastygnięcia bez ruchu (nicnierobienia).

Sympatyczny układ nerwowy w naturalny sposób współgra z naszymi interpretacjami zdarzeń i zachowań, w które się angażujemy. Na szczęście jesteśmy tak skonstruowani, aby przyzwyczaić się do tego: fizjologiczne reakcje lękowe w naturalny sposób osłabiają się wraz z upływającym czasem. Redukcja w lęku pojawia się jako odpowiedź parasympatycznego systemu nerwowego.

Zastanów się: czy kiedykolwiek pozostawałeś w podwyższonym poziome lęku przez wiele godzin lub dni? Ze względu na to, że ludzkie ciało w naturalny sposób przyzwyczaja się do podwyższonego poziomu adrenaliny, w zasadzie niemożliwe jest pozostawanie w najwyższym strachu przez bardzo długi okres.

Fragment pochodzi z książki „Niepewność w pracy. Jak spokojnie przeżyć osiem godzin” autorstwa Larin Kase (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.