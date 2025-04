Higiena snu

Opracowanych zostało kilka zasad, które poprawiają jakość snu oraz wspomagają leczenie krótkotrwałej bezsenności przez wypracowanie prawidłowego wzorca snu.

Należą do nich między innymi:

kładzenie się do łóżka jedynie w chwilach senności;

wykorzystywanie łóżka jedynie do spania (ewentualnie aktywności seksualnej);

unikanie usypiania „na siłę”;

wstawanie o stałej porze , niezależnie od ilości przespanych godzin;

dbanie, by pomieszczenie przeznaczone do snu było przewietrzone i zaciemnione;

wykonywanie aktywności fizycznej popołudniem, nie tuż przed snem;

unikanie kawy , alkoholu, papierosów;

unikanie „dosypiania" w dzień.

Farmakoterapia w leczeniu bezsenności

Leczenie klinicznej bezsenności (trwającej dłużej niż trzy tygodnie) często wymaga farmakoterapii, jednak ze względu na to, że stosowane leki łatwo prowadzić mogą do uzależnienia, konieczna jest szczególna ostrożność i kontrola lekarza. Niewłaściwe metody i leczenie się „na własną rękę” mogą w krótkim czasie poskutkować zaostrzeniem dolegliwości.

W leczeniu bezsenności wykorzystywane są leki z grupy agonistów receptora benzodiazepinowego oraz leki przeciwdepresyjne. Ich dobór zależy od rodzaju bezsenności, czyli tego czy osoba ma trudności z zaśnięciem, często się budzi czy też niewystarczającej długości jej snu.

Do skutków ubocznych stosowania leków zaliczyć można zawroty głowy, nadmierną senność w ciągu dnia, zmniejszenie aktywności oraz obniżenie sprawności intelektualnej – osłabienie pamięci i koncentracji uwagi. Osobną kwestię stanowi wysokie ryzyko uzależnienia.

Psychoterapia w leczeniu bezsenności

Najlepsze efekty przynosi terapia behawioralno-poznawcza.

Wiele osób cierpiących na bezsenność zgłasza skargi dotyczące uczucia niepokoju i napięcia fizycznego pojawiającego się w momencie położenia się do łóżka. Wcześniejsze doświadczenia niemożności zaśnięcia powodują trudności w odprężeniu. Często, przed snem, myśli krążą wokół wydarzeń i problemów minionego dnia, a zamiast wyciszenia, następuje samoocena własnego postępowania i planowanie. W trakcie psychoterapii osoby cierpiące na bezsenność uczone są sposobów radzenia sobie z napięciem przez kontrolę natrętnych myśli oraz frustracji i gonitwy myśli pojawiających się przed snem oraz wprowadzania się w stan relaksacji.

