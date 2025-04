Fot. Fotolia

30% kobiet oraz nawet 60% mężczyzn po 60. roku życia – aż tyle Polek i Polaków cierpi z powodu chrapania. Większość z nich prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest ono chorobą, którą można i należy leczyć.

Reklama

Dlaczego chrapanie trzeba leczyć?

Chrapanie jest dokuczliwe dla otoczenia z powodu dźwięków wydawanych przez chorego (nawet do 80 dB). Przede wszystkim jednak to dolegliwość, która może spowodować tzw. bezdechy śródsenne.

W najbardziej skrajnych przypadkach choroba może spowodować do kilku przerw w oddychaniu w czasie jednej godziny snu, które mogą potrwać nawet ponad 10 sekund. Skutkują one porannym zmęczeniem, bólami głowy, zaburzeniem koncentracji i pamięci oraz sennością w ciągu dnia.

Przyczyny chrapania

Przyczyną chrapania i jego skutków jest nieprawidłowa drożność dróg oddechowych w czasie snu. Ta może być skutkiem np. niewłaściwej budowy nosogardła, a także nadwagi. Oznacza to mniej więcej tyle, że powietrze nie może swobodnie przemieszczać się przez drogi oddechowe chorego. Natomiast nieprzyjemny dźwięk powstaje za sprawą drgania podniebienia i języczka.

Zobacz także: Dlaczego niektórzy chrapią?

Chrapiesz? Udaj się do laryngologa!

Aby dokładnie określić źródło dolegliwości, chory powinien zgłosić się do laryngologa. Skierowanie do specjalisty można uzyskać od swojego lekarza rodzinnego. Medyk przeprowadzi dokładny wywiad, a także wykona specjalistyczne badanie z oceną endoskopową jam nosa, nosogardła, jamy ustnej, gardła i krtani. To właśnie wtedy laryngolog określi źródło problemu, wskazując miejsca stanowiące przeszkodę w oddychaniu.

Kolejnym etapem diagnostyki będzie badanie wykonywane w czasie snu za pomocą apnografu. To specjalistyczne urządzenie, które przez całą noc monitoruje akcję serca,ilość oddechów oraz stopień niedotlenienia mózgu.

Skuteczne leczenie chrapania

Metodę leczenia lekarz specjalista dobiera po wykonaniu niezbędnych badań, gdy uda się ustalić bezpośrednią przyczynę chrapania. Może nią być niedrożna jama nosowa. Ten problem da się naprawić dzięki plastyce skrzywionej przegrody nosa, a także zabiegom likwidującym przerośnięte małżowiny nosowe.

Z tym ostatnim problemem można sobie poradzić poprzez interwencję chirurgiczną (metoda resekcji) wykonywaną w znieczuleniu miejscowym, zwaną ablacją. Polega ona na obkurczeniu wnętrza małżowin bez ich uszkadzania.

Kolejnym powodem dolegliwości mogą być przerośnięte migdałki podniebienne. W tym wypadku jedynym wyjściem jest ich usunięcie.

Zobacz także: Spokojny sen – suplementy ułatwiające zasypianie

Reklama

Chrapanie – winne jest podniebienie

Najczęstszą przyczyną chrapania jest nieprawidłowe funkcjonowanie podniebienia miękkiego i języczka. W tym wypadku istnieje kilka metod leczenia. Pierwszą z nich jest radioablacja, polegająca na wytworzeniu kilku blizn na podniebieniu, które unoszą je do góry. Jednak korzysta się z niej stosunkowo rzadko.

Zdecydowanie częściej stosuje się UPPP, czyli plastykę języczka, podniebienia i gardła.

Przy pomocy tzw. koblacji usuwa się nadmiar błony śluzowej podniebienia wraz z częścią języczka, dzięki czemu u pacjenta zwiększa się przestrzeń oddechowa.

Zabieg koblacji trwa relatywnie krótko (do dwóch godzin), a dzięki wykorzystaniu energii fal radiowych w temperaturze 50-60°C nie powoduje poparzeń.

Najnowocześniejszym sposobem leczenia chrapania jest technika Pillar, polegająca na usztywnieniu podniebienia miękkiego za pomocą trzech małych implantów.

To nieuciążliwa i bezbolesna metoda. Zabieg trwa kilkanaście minut i jest bezbolesny dla pacjenta dzięki znieczuleniu miejscowemu.

Medycyna dysponuje więc całym arsenałem środków do zwalczania chrapania. Warto z nich skorzystać, by zapewnić sobie zdrowie i komfort na co dzień oraz lepszą jakość życia.

Źródło: Materiały prasowe Dolnośląskie Centrum Laryngologii Medicus

Zobacz także: Nie mogę spać przez chrapanie męża!