Obrazowanie mózgu

Profesor psychologii społecznej i psychologii zdrowia, Arthur Aron oraz dwoje absolwentów Stony Brook University, Greg Strong i Debra Mashek wraz z zespołem badawczym przeprowadzili obrazowanie mózgu fMRI 15 osób obojga płci, które właśnie zakończyły romantyczny związek, lecz wciąż kochały swoich byłych partnerów.

Badanie wykazało, że u osób cierpiących z powodu rozstania i nieszczęśliwej miłości aktywne są obszary mózgu odpowiedzialne także za 3 inne aspekty funkcjonowania:

obszar kontrolujący motywację i nagrodę – oba związane z przeżywaniem miłości romantycznej;

obszar związany z pożądaniem i uzależnieniem;

obszar związany z fizycznym bólem i dystresem.

Miłość jak uzależnienie

W świetle tego odkrycia wydaje się, jak mówi dr Aron, że głęboka miłość romantyczna działa podobnie jak uzależnienie. Nie przesądza to, czy miłość w ogóle można uznać za rodzaj uzależnienia, jednak wyniki badań wskazują na to, że osoby cierpiące z powodu odrzucenia przez upragniony obiekt mogą odczuwać dolegliwości zbliżone do osób w okresie głodu narkotykowego.

Pobudzenie obszaru związanego z bólem potwierdza też potoczne obserwacje i odczucia, które wiążą cierpienie i przeżywanie fizycznego bólu z okresem po rozstaniu. Osoby relacjonujące swoje odczucia związane ze „złamanym sercem” nie potrafią umiejscowić owego bólu, nie ma on także przyczyny w postaci zranienia czy choroby, jednak fakt występowania pobudzenia ośrodka bólu został potwierdzony przez obrazowanie fMRI.

Depresja i próby samobójcze

Badanie zespołu ze Stony Brook University może również pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego tak trudno przewidywać i kontrolować zachowania, u podłoża których leży odrzucenie przez obiekt romantycznej miłości. Zachowania ekstremalne kończące się przemocą wobec obiektu uczuć, takie jak nękanie czy zabójstwo oraz zachowania wymierzone przeciwko sobie.

Mogą być to próby samobójcze oraz depresja kliniczna występują u osób na całym świecie, niezależnie od rasy, religii czy kręgu kulturowego. Prawdopodobnie odpowiedzialne za te trudności są procesy przebiegające w mózgu w odpowiedzi na odrzucenie, a wszystko wskazuje na to, że procesy te są wspólne dla wszystkich ludzi.

Czas leczy rany

Pozytywny aspekt badań nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu po odrzuceniu przez partnera to potwierdzenie obserwacji, że czas leczy rany. Z upływem czasu pobudzenie obszarów mózgu pod wpływem oglądania fotografii ukochanej osoby przez badanych malało, co oznacza, że z biegiem czasu stopniowo malało cierpienie spowodowane odrzuceniem i zakończeniem relacji.

Źródło:

Stony Brook University (2010, August 28). Anguish of romantic rejection may be linked to stimulation of areas of brain related to motivation, reward and addiction. ScienceDaily. Retrieved August 30, 2010, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/07/100722142201.htm