Jak wygląda człowiek ostro zestresowany?

Człowiek w stanie ostrego stresu będzie działał szybciej, wykaże się większą siłą fizyczną, większą odpornością psychiczną, sprawnym umysłem. Jeśli wymaga tego sytuacja, będzie pracować do późna w nocy lub w ogóle nie pozwoli sobie na sen. Jego stan może być widoczny nawet w sposobie poruszania się i mówienia – ruchy szybsze i bardziej zdecydowane, słowa będą wypowiadane w większym tempie i głośniej. Wnikliwy obserwator niekiedy zauważy także charakterystyczny szeleszczący głos związany z suchością w ustach oraz spocone, czasem drżące dłonie i przyspieszony oddech. Osoba znajdująca się w takim stresie z pewnością zwróci uwagę na „nogi z waty”, kołatanie serca i nagłą pustkę w głowie.

Polecamy: Jak organizm reaguje na silnie stresującą sytuację?

Reklama

To tylko przewlekły stres

Stres przewlekły może być związany z czynnikami, na które na co dzień nie zwracamy uwagi – hałas, pośpiech, brak wypoczynku, itp. Jego objawy są też łagodniejsze (choć trwają dłużej), przez co najczęściej w ogóle nie wiążemy ze stresem tego, że jesteśmy zmęczeni, apatyczni, brak nam sił, jesteśmy rozdrażnieni zdekoncentrowani, mamy wszystkiego dość.

Na ogół przypisujemy objawy przewlekłego stresu innym problemom – zaniedbując swój stan psychiczny – przez co stres i jego następstwa rosną.

Reklama

Serce bije na alarm

Objawy fizjologiczne przewlekłego stresu są podobne, jak w przypadku stresu ostrego, ale przebierają mniejsze natężenie, przez co najczęściej w ogóle ich nie zauważamy, dopóki nie spowodują choroby. Pojawienie się opisanych problemów zawsze powinno nas zaalarmować i skłonić do rozmowy z bliskimi, którzy obserwując nasze zachowani z boku, często znacznie lepiej potrafią ocenić, co tak naprawdę jest powodem pojawiających się dolegliwości. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także wizyta u psychologa. Warto przy tym pamiętać, że zarówno z samym stresem jak i jego źródłami, znacznie łatwiej jest sobie radzić, kiedy problem się zaczyna niż wtedy, gdy jest już zaawansowany.

Zobacz też: Wybór terapii w syndromie przewlekłego zmęczenia