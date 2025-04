Emocje, czyli...

Emocje, czyli uczucia, to subiektywnie odczuwane stany psychiczne, którym towarzyszą zwykle adekwatne reakcje cielesne oraz określona ekspresja. Dłużej utrzymujące się, silnie wpływające na daną osobę składają się na nastrój. Wyróżniamy m.in. nastrój obniżony: depresyjny, zdominowany przez smutek i bezradność oraz nastrój dysforyczny, którego głównym elementem jest złość, a także różne rodzaje podwyższonego nastroju – nastrój maniakalny, euforyczny, ekstatyczny, itp.

Motywacja i napęd

Wszyscy wiemy, co to znaczy być do czegoś zmotywowanym. Określenie to dotyczy zazwyczaj jakiejś konkretnej sytuacji lub celu. W kontekście ogólnym posługujemy się słowem napęd (psychoruchowy), aby opisać zaangażowanie w podejmowanie działań oraz związaną z tym pobudliwość, szybkość i gotowość do reagowania i zapoczątkowywania aktywności. W chorobach afektywnych mamy do czynienia z obniżonym lub podwyższonym napędem.

Choroby afektywne

W chorobach afektywnych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi zespołami objawów. Zespół depresyjny, a więc depresja, typowo obejmuje obniżenie nastroju z zahamowaniem napędu; towarzyszą mu często myśli i zamiary samobójcze, lęk oraz skargi somatyczne. Zespół maniakalny - mania - charakteryzuje się z kolei podwyższonym nastrojem i przyśpieszonym napędem z impulsywnymi zachowaniem oraz bagatelizowaniem rzeczywistości.

Zaburzenia nastroju zaliczamy do grupy jednobiegunowych, jeżeli występują jedynie epizody o typie depresji; należą tu nawracające zaburzenia depresyjne oraz dystymia. Do grupy chorób afektywnych dwubiegunowych, w których występują zarówno epizody depresji, jak i manii, zaliczamy chorobę afektywną dwubiegunową (dawniej zwaną cyklofrenią) oraz cyklotymię.

Za klasyfikacją ICD-10 możemy ponadto wyróżnić (na podstawie czasu trwania i przebiegu):

1. Zaburzenia o przebiegu epizodycznym, czyli jednorazowe występowanie choroby przez określony, niezbędny do postawienia rozpoznania czas (zwykle kilka tygodni):

epizod depresyjny;

epizod maniakalny.

2. Zaburzenia nawracające, o cyklicznym przebiegu:

choroba afektywna jednobiegunowa, zwana inaczej zaburzeniem depresyjnym nawracającym;

choroba afektywna dwubiegunowa.

3. Zaburzenia przewlekłe, określane też jako utrwalone bądź uporczywe: