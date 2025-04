Wizualizacja a emocje

Wizualizacja, odnosząc się do przeżytych doświadczeń, odnosi się równocześnie do związanych z nimi nierozerwalnie emocji.

W toku życia człowieka rejestrowane są nie tylko doświadczenia z przeszłości, ale i związane z nimi emocje i uczucia. Człowiek może wykorzystać te uczucia z przeszłości do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w teraźniejszości lub z antycypowanymi zdarzeniami w przyszłości. Może również inaczej opracować uczucia przeżyte w toku swego życia, jeśli wpływają negatywnie na jego działanie.

Podczas wizualizacji człowiek ma możliwość przeżywania różnorakich emocji. Może to powodować, że również na jawie będzie pełniej przeżywał uczucia – nie będzie tłumił ani wypierał negatywnych, a intensywniej przeżywał uczucia pozytywne. Łatwiej będzie mu prawdopodobnie także je nazywać. Zdolność do doświadczenia i wyrażania uczuć jest ważnym warunkiem rozwoju osobistego. Osoby stosujące wizualizację rzadziej mogą przeżywać lęk i nieokreślony niepokój, łatwiej będzie im nazywać, precyzować problem, co może dodatnio wpływać na jego rozwiązanie.

Zdolności i wyobraźnia

Za pomocą wizualizacji pacjenci uczą się wydobywać z siebie ukryte zdolności, uczą się komunikacji z innymi, kształtują swą wyobraźnię. Wszystkie te działania wykonują w sposób łatwy i przyjemny, traktując jako dobrą zabawę. Można powiedzieć, że wizualizacja jest jedną z metod, która nie stawia przed pacjentem wymogu bezpośredniego zwerbalizowania problemu.

Co pomaga zwalczyć?

Wizualizację można traktować również jako sposób na rozwijanie asertywności, likwidację tremy. Na podstawie moich obserwacji uważam ponadto, że może wpływać ona również na przysunięcie poczucia kontroli na kontinuum w stroną LOC wewnętrznego, co oznacza, że pacjent ma większą świadomość swego wpływu na osiągane sukcesy i doznawane porażki. Poczucie kontroli wewnętrznej łączy się między innymi z wiarą we własne siły, pozytywną samooceną, samodzielnością, aktywnością człowieka, lepszym radzeniem sobie w sytuacjach sprawnościowych.

Leczenie?

Wizualizacja jest jedną z metod pomocnych w zwalczaniu boli psychogennych, a także leczeniu uzależnień. Zgodnie z podejściem holistycznym nie można rozpatrywać zdrowia fizycznego w oddzieleniu od stanu emocjonalnego, duchowego i intelektualnego człowieka. Zatem z jednej strony dolegliwości fizyczne mogą być sygnałem, że niepokojące zmiany zachodzą w emocjach lub myślach czy postawach, a z drugiej zaś uzdrowienie psychiki może wpływać korzystnie na zdrowie fizyczne człowieka. Wizualizacja może wpływać też na układ odpornościowy człowieka, co pozwala mu łatwiej zwalczać choroby. Badania prowadzone przez N. Halla potwierdziły wpływ wyobraźni na zwiększenie ilości białych ciałek krwi i poziomu alfa-tymozyny, które mają wpływ na działanie układu odpornościowego.

Myślę, że najważniejszą zaletą wizualizacji jest uświadomienie pacjentowi, iż to właśnie w nim samym, niezależnie od jego stanu psychicznego czy fizycznego, istnieje nieodkryty lub niedoceniany potencjał twórczy, ułatwiający zmierzenie się z każdą trudną sytuacją i znalezienie rozwiązania każdego, nawet najtrudniejszego problemu. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla osiągnięcia bezpośrednich, pozytywnych rezultatów terapii skoncentrowanej na problemie, ale także wpływa na kształtowanie całej osobowości człowieka, jego stosunek do siebie i otoczenia, sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w życiu, na siłę jego psychiki. Potencjał twórczy każdego człowieka jest niezwykle istotny dla prawidłowego radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

