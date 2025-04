Obowiązki zawodowe i domowe

Praca na dwóch etatach w domu i w biurze jest ciężka, ale możliwa do pogodzenia. Niestety część kobiet nie potrafi sobie z tym poradzić. Nieumiejętność pogodzenia tych obowiązków, a także – co ważne – nieumiejętność delegowania obowiązków (np.: podzielenie się zadaniami domowymi z mężem, dziećmi, partnerem) jest głównym źródłem stresu dla kobiet.

Łączenie ról: bizneswoman, matki i żony

Coraz więcej ról to coraz więcej wymagań, a im więcej zadań i obowiązków tym łatwiej o porażki i stres z tym związany.

Perfekcjonizm i nadobowiązkowość

Kobiety to urodzone perfekcjonistki. Kobiety chcą być idealne we wszystkim co robią oraz mają poczucie, że wszystko w firmie (w domu) zależne jest od ich pracy, że one zrobią dane zadania najlepiej, że są niezastąpione i w efekcie nie delegują zadań i robią wszystko same.

Poczucie winy wobec bliskich

Pracując zawodowo część kobiet ma poczucie winy, że zaniedbuje dom, dzieci, męża itd. Jeżeli bowiem mężczyzna osiąga sukcesy zawodowe, to społeczeństwo łatwo go rozgrzesza z bycia gorszym ojcem czy mężem. Jeśli jednak tak postępuje kobieta, często słyszy jak w pracy szepczą po kątach: „Co z niej za matka, pracuje po godzinach, zamiast zajmować się dzieckiem”. Wtedy kobiety czują się winne, zaczynają mieć pretensje do siebie i innych, czują złość. Problemy z dziećmi, rozpadający się związek sprawiają, że kobiety są nieszczęśliwe i niespełnione, choćby zawodowo osiągnęły najwyższe szczyty kariery.

Uleganie presji miękkiego stylu zarządzania

Miękki styl zarządzania, czyli nastawiony na innych ludzi, jest akceptowany w naszej kulturze i na polu zawodowym. Kobiety to przecież matki, a więc ich rolą kulturową i biologiczną jest nastawienie na innych, na współpracę, łagodność w stosunkach z innymi, delikatność itd. Jednak nie każda bizneswoman chce tak zarządzać i przyjmować taki styl przywództwa.

Z jednej strony oczekuje się od kobiet-szefów łagodności, wrażliwości, empatii, a z drugiej zdecydowanych posunięć, kategorycznych decyzji, przedsiębiorczości i żelaznej konsekwencji. Jak to pogodzić? Część kobiet nadal nie potrafi sobie poradzić z tymi sprzecznymi oczekiwaniami na polu zawodowym. Dlaczego? Otóż jak pokazują badania psychologów, kobiety mają tendencje do ciągłego zastanawiają się nad tym, jak je odbiera otoczenie i chcą sprostać tym oczekiwaniom. Jeśli zrobią coś wbrew tym oczekiwaniom, to odczuwają dyskomfort psychiczny i stresują się takimi sytuacjami. Badania psychologów pokazują, że kobiety sukcesu to te, które potrafią nie przejmować się opiniami innych, nie ulęgają wzorcom kulturowym i głównie polegają na sobie.

Przyjmowanie na siłę „męskiego” stylu zarządzania

Męski styl zarządzania, czyli nastawiony na ostrą rywalizację, pozbawiony zbędnych emocji oraz dążenie do osiągnięcia celu za wszelką cenę nie sprawdza się w przypadku kobiecego. Tak przynajmniej widzi to zagadnienie amerykańska psycholog Christine Maslach, która swoimi badaniami udowadnia, że bezduszne traktowanie innych, agresja, chęć dominacji i nieliczenie się z uczuciami innych prowadzi kobiety-szefów do wypalenia zawodowego i licznych chorób psychosomatycznych.

Konkurowanie z mężczyznami o awans

Efekt szklanego sufitu jest bardzo stresujący dla kobiet, które chcą awansować i ubiegać się o wysokie stanowiska. Z tego też powodu coraz więcej kobiet woli zakładać własne firmy niż piąć się po szczeblach kariery w danej pracy. Jako najemny pracownik (nawet na bardzo wysokim stanowisku) kobieta musi ciężko pracować i starać się bardziej niż mężczyzna z tym samym wykształceniem i z tymi samymi umiejętnościami.

Przeciążenie obowiązkami

Branie na siebie zbyt dużo zdań, obowiązków nie sprzyja efektywnej pracy. Po jakimś czasie kobiety czują się wypalone i odczuwają brak satysfakcji z odniesionych sukcesów.

Zbytnia ambicja, walka i chęć dorównania mężczyznom

Pragnienie osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę oraz niezdrowa rywalizacja z mężczyznami są niewątpliwie źródłem stresu. Jeśli praca staje się jedynym sensem życia, a chęć dorównania lub walki z płcią męską jest główną pobudką do osiągania sukcesów, to jest do droga donikąd.

Wrażliwość na potrzeby innych ludzi

Naturalna kobieca wrażliwość, delikatność, nastawienie na innych jest wystawiana czasami na ciężkie próby. Pracownicy często bowiem wykorzystują fakt, że ich szefem jest kobieta i przychodzą do niej z problemami rodzinnymi, które mają być wymówką do zwolnień, uchylania się od wykonywania zadań czy wypełniania obowiązków. W swojej pracy jako doradca kobiet-szefów bardzo często spotykam się z tym problemem. Niektóre kobiety-szefowie mają tendencje do „matkowania” pracownikom i są dla nich zbyt wyrozumiałe, a pracownicy chętnie to wykorzystują.

