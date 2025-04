Kolejna trudna sytuacja powstaje, kiedy dziecko zauważa, że jest oceniane. Przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności wychowawczyni zależy, jak pierwszoklasiści, lub wcześniej uczniowie zerówki, poradzą sobie z tą nową sytuacją. Bardzo szybko dzieci zaczynają miedzy sobą rywalizować o pozycję w grupie. Ważne staje się, kto będzie moim kolegom, z kim będę siedzieć w ławce, itp.

Trudną sytuacją może być klasówka, zwłaszcza zaś odpytywanie przy tablicy, gdzie niejeden uczeń pierwszy raz odkrywa, co to znaczy mieć pustkę w głowie. Oczywiście ważnym wydarzeniem jest też każdy egzamin końcowy. Prawdziwym problemem często staje się jednak dopiero rozpoczęcie nauki w nowej szkole – gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Nowi koledzy, nowi nauczyciele, od nowa walka o pozycję w grupie.

Niekiedy problemy uczniowskie przybierają postać prawdziwie traumatycznych przeżyć i przeradzają się w fobię szkolną – nieracjonalny, silny lęk przed chodzeniem do szkoły. Warto pamiętać, że choć określenie fobia szkolna zrobiło się w ostatnich latach bardzo modne, często ukrywa się pod nim chęć unikania lekcji

Nawet jeśli dziecko przeżywa w szkole rzeczywiste trudności emocjonalne, nie zawsze jest to fobia. Warto pamiętać o tym, że najważniejszy w takich sytuacjach jest dobry kontakt z dzieckiem. Jeśli rodzic na bieżąco dowiaduje się o tym, co się dzieje w szkole i pomaga dziecku w sytuacjach, które rzeczywiście wymagają pomocy, z pewnością żaden problem nie okaże się nie do pokonania.

Koniecznie trzeba też pamiętać, że tym, co najbardziej sprzyja rozwojowi problemów związanych ze stresem, lękiem i innymi negatywnymi emocjami, jest ich unikanie. Jeśli dziecko boi się iść do szkoły, z pewnością warto się zainteresować przyczynami takiego stanu rzeczy, jednak wypisywanie mu zwolnienia w większości przypadków nie jest dobrym rozwiązaniem.

Czytaj dalej:

Czy stres w szkole zawsze bywa zły

tekst: Bartłomiej Perczak – Ekspert serwisu

http://www.psychoterapia-krakow.org/

http://www.psychlab.pl/

Reklama