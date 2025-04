Co kiedyś sądzono o śnie?

Starożytne cywilizacje bardzo interesowały się snem i starały się badać jego znaczenie. Powstawały o nim mity, jak również teksty religijne. Kolejnym popularnym tematem były marzenia senne. Dawniej wierzono, że sen może przynieść objawienie, odpoczynek. Sądzono również, że może mieć bardziej negatywny wydźwięk. Zaśnięcie mogło oznaczać przegapienie życiowej szansy, nieszczęśliwy wypadek lub niespodziewane zdarzenie. Nad snem i marzeniami sennymi zastanawiał się również Freud, który napisał na podstawie swoich badań książkę „Interpretacje Snów”. Obecnie psychologowie i psychiatrzy uważają, że jakość snu jest odzwierciedleniem zadowolenia z własnego życia.

Reklama

Co się dzieje podczas snu?

Podczas snu odcinamy się od naszej świadomości, mimo że nadal mamy wrażenie, iż pozostajemy w zażyłych stosunkach ze snem. Faktycznie możemy być nieświadomi tego, co dzieje się podczas snu. Jednak pamiętamy to, co dzieje się przed samym zaśnięciem i jakie są jego skutki. Sen nie jest aż tak tajemniczy i nieświadomy – nie może umknąć uwadze człowieka.

Jaki jest Twój sen?

Wiele osób interesuje się swoim snem i przywiązuje do niego wielką uwagę. Niektórzy potrafią wskazać jego szczególne cechy. Być może dzieje się tak dlatego, że ma on trwałe i bezpośrednie konsekwencje w życiu człowieka.

Polecamy: Bezsenność a choroby serca

Sen często stanowi istotny temat rozmowy w gronie znajomych. Wymieniają oni porady, których zastosowanie mogłyby poprawić jakość snu. Polecają jaki kupić materac, jaki kolor ścian byłby najlepszy, ile należy spać, co zrobić, by zwalczyć bezsenność… Kolejnym chętnie poruszanym tematem są marzenia senne. Często staramy się zrozumieć, co oznaczały poszczególne z nich.

Reklama

Jak leczyć bezsenność?

Informacje na temat naszego materaca, koloru ścian, jakości snu i tego, co robimy tuż przed zaśnięciem, mają istotny wpływ na leczenie. Równie ważne są marzenia senne. O tym wszystkim należy powiedzieć lekarzowi, by mógł zastosować odpowiednią terapię.

Sprawdź: Jak walczyć z bezsennością?

Problemy ze snem mogą być leczone również w laboratoriach snu. Wówczas pacjenci spędzają w nich dobę i są poddani wnikliwej obserwacji. Podłącza się ich do polisomnografów, czyli maszyn, które rejestrują elektryczną aktywność mózgu oraz sygnały wykrywane przez czynniki monitorujące zmiany w rytmie oddychania czy ruchu gałek ocznych.

Na podstawie książki „Bezsenność. Pozbądź się problemu i śpij jak dziecko”, Paul Glovinsky, Arthur Spielman, wyd. Helion, 2010