Skoro jedynym czynnikiem decydującym o osiągnięciu mistrzostwa jest wystarczająco długi okres treningu, czemu nie mamy więcej ekspertów? Czemu nasze społeczeństwo nie roi się od mistrzów w różnych dziedzinach, a nasza kultura nie jest pełna dzieł na miarę Mozarta, Da Vinciego czy Szekspira?

Celowe ćwiczenie

Celowe ćwiczenie jest bardzo trudne, nieprzyjemne, wymaga inwestycji dużej ilości czasu, energii, wysiłku, a w wielu przypadkach także pieniędzy. Te wszystkie czynniki sprawiają, że choć mistrzostwo jest dostępne w zasadzie dla każdego, to niewiele osób faktycznie je osiągnie. Po prostu niewielu ludzi ma w sobie wystarczająco dużo samozaparcia i zaangażowania, żeby podjąć się takiej, tytanicznej wręcz, pracy. Jeszcze mniejsza grupa zdoła dotrwać do końca tych 10 000 godzin.

Nie ma drogi na skróty

Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz na to zapracować, nie ma drogi na skróty. Oczywiście, brak takiej drogi nie przeszkadza wielu ludziom w jej poszukiwaniu. W zasadzie nie ma w tym niczego złego. Trzeba jednak pamiętać, że taka próba pójścia na skróty z góry zostaje skazana na porażkę.

Trening mentalny

Czy trening mentalny może stanowić część celowego ćwiczenia? Trening mentalny, czyli przechodzenie przez dane ćwiczenie w wyobraźni powoli i z uwagą, stanowi jedno z narzędzi wspierających fizyczny trening. Według badań ten rodzaj treningu także jest przydatny w rozwoju umiejętności, zarówno na poziomie integracji zdolności w mózgu, jak i – w przypadku pracy z ciałem – na poziomie umiarkowanego rozwoju fizjologicznego. Z tego powodu taki trening nie tylko może, ale wręcz powinien stanowić wsparcie dla klasycznego treningu zawartego w celowym ćwiczeniu.

Kluczowe jest tu słowo „wsparcie”. Chodzi bowiem o wzbogacenie normalnego ćwiczenia, nie zaś o zastąpienie go wyobrażeniami na temat tego, co można by zrobić.

Dla kogo są celowe ćwiczenia?

Mam 35 lat, rodzinę, karierę – czy celowe ćwiczenie nie jest dla mnie? Oczywiście. Celowe ćwiczenie dostępne jest dla każdego, w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej. Aby jednak nie obiecywać gruszek na wierzbie, należy wprost powiedzieć, że osobom, które nie dysponują dowolnie czasem, będzie po prostu trudniej – muszą one bowiem dodać do swojego harmonogramu zajęć nowy, intensywny, wyczerpujący i czasochłonny element.

Wymaga to zaangażowania i dyscypliny. Z drugiej jednak strony nagrody, które są efektem celowego ćwiczenia, są ogromne i dostępne dla ludzi zdolnych do takiego poświęcenia.

