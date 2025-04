Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku depresja stanie się drugą co do częstości występowania chorobą na świecie. Obserwacje i badania pokazują, że często współwystępuje ona z innymi schorzeniami somatycznymi i przewlekłymi.

Dlatego wyjaśnienie przyczyn depresji, w tym zależności zachodzących pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym, odpornością organizmu, a zaburzeniami w mikroflorze jelitowej, jest niezbędne do całościowego zrozumienia, prawidłowego zdiagnozowania, a następnie skutecznego leczenia tej choroby.

Jelita – ogromna powierzchnia i niezwykłe funkcje

Błona śluzowa jelita to ponad 400 m2 tkanki narażonej na stały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, w tym potencjalnymi czynnikami szkodliwymi i antygenami: pokarmem, toksynami, alergenami, pasożytami czy bakteriami chorobotwórczymi. Zadaniem mikroflory jelitowej jest nie tylko koordynowanie pracy układu odpornościowego, ale też zapobieganie rozwojowi bakterii chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym.

Jelito bierze czynny udział w wytwarzaniu niektórych witamin, a także uczestniczy w początkowej fazie etapu trawienia i pobudza motorykę układu pokarmowego.

Badania pokazują, że przyczyną indukcji stanu zapalnego w organizmie, a co za tym idzie rozwoju szeregu przewlekłych schorzeń, takich jak: nieswoiste choroby zapalne jelit, cukrzyca typu 1, alergie, astma oraz zaburzenia psychiatryczne, w tym autyzm oraz depresja, mogą być zaburzenia mikroflory, a tym samym nieszczelność bariery jelitowej.

Szersze spojrzenie na problem depresji

Gdy dojdzie do rozszczelnienia połączeń między komórkami jelit, do krwioobiegu przedostają się większe, nie do końca strawione cząstki pokarmowe. Organizm identyfikuje je jako obce i zaczyna z nimi walczyć. Konsekwencją jest produkcja przeciwciał IgG i wystąpienie przewlekłego stanu zapalnego.

Istnieje wiele analogii pomiędzy objawami depresji a reakcją organizmu, towarzyszącą zapaleniu. Stan zapalny, który towarzyszy nadwrażliwości IgG-zależnej, wpływa na pogorszenie nastroju i może być także odpowiedzialny za podtrzymywanie objawów związanych z depresją. Niewątpliwie kondycja jelit i stan mikroflory wpływa na nasz nastój, gdyż to w nich produkowane jest aż 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia.

Psychiatrzy coraz częściej są zwolennikami szerszego, bardziej holistycznego spojrzenia na pacjenta z depresją jako na zaburzenie nie tylko psychologiczne i neurologiczne, ale także immunologiczne. Dzięki temu dla pacjentów pojawiają się nowe możliwości leczenia. Pacjent, który zauważył u siebie znaczny spadek nastroju, cierpi na depresję lub ma inne objawy związane z ośrodkowym układem nerwowym, powinien poddać się odpowiedniej diagnostyce.

Oznaczenie mikroflory jelitowej pozwala na jakościową i ilościową ocenę mikroorganizmów jelitowych, co umożliwia dobór celowanej probiotykoterapii. Ma ona na celu przywrócenie równowagi w jelitach i odbudowę bariery jelitowej. Oznaczenie nadwrażliwości IgG-zależnych pozwala na ustalenie zindywidualizowanej diety eliminacyjnej, a w konsekwencji prowadzi do zredukowania stanu zapalnego i poprawy samopoczucia.

Diagnostyka to podstawa

Sprawdzenie, czy przyczyną gorszego nastroju są zaburzenia mikroflory ochronnej przewodu pokarmowego, nie jest skomplikowane. Jej obraz uzyskuje się na podstawie badania kału np. KyberKompakt. Natomiast wykaz produktów, które powodują nadwrażliwość IgG-zależną, otrzymuje się po wykonaniu badania krwi np. testu ImuPro.

Wyniki tych badań oraz ich właściwa interpretacja przez lekarza lub dietetyka powinna zakończyć się wskazaniami dietetycznymi oraz dobraniem odpowiedniej probiotykoterapii. Właściwie dobrane leczenie doprowadzi do uszczelnienie jelita i wyeliminowania stanu zapalnego z organizmu, który negatywnie wpływa na pracę układu odpornościowego oraz nerwowego.

