Pojęcie ambiwertyka jako nowego typu osobowości wprowadził angielski psycholog Hans Eysenck. Uznał on, że klasyczny podział na introwertyków i ekstrawertyków, opisany przez Carla Gustava Junga, jest niekompletny, ponieważ większości ludzi nie można jednoznacznie przypisać cech typowych dla osobowości.

Właśnie dlatego do stworzonych przez Junga pojęć introwertyk i ekstrawertyk – dodano pojęcie ambiwertyk (łac. ambo- oznacza "oboje") , które oznacza typ osobowości znajdujący się między dwiema skrajnościami: introwertyzmem a ekstrawertyzmem.

Ambiwertyk jest typem osobowości, uważanym za najbardziej stabilny emocjonalnie. Lubi spędzać czas zarówno w towarzystwie, jak i w samotności. Jest elastyczny, umie dostosować się do otoczenia, w którym się znajdzie.

Uważa się, że ambiwertyk ma w wielu aspektach życia sporą przewagę nad introwertykiem i ekstrawertykiem.

Cechy, które wyróżniają ambiwertyka:

jest stabilny emocjonalnie

bywa otwarty i towarzyski, jednocześnie lubi przebywać w samotności,

jest elastyczny w relacjach z innymi,

potrafi dużo mówić i jest też dobrym słuchaczem,

zazwyczaj pewny siebie,

najbardziej komfortowo czuje się w otoczeniu znanych mu osób,

jasno wyraża swoje uczucia.

Te opisy pasują do ambiwertyka:

Jest elastyczny w zachowaniu, dobrze odnajduje się w różnych sytuacjach, potrafi dogadywać się z różnymi ludźmi.

Dobrze radzi sobie z pracą w grupie, ale czasami woli pracę w odosobnieniu.

Czasami woli w domowym zaciszu poczytać książkę, a czasami ciągnie go do innych i szuka okazji do bycia w towarzystwie szerszego grona znajomych.

Ambiwertyk najlepiej czuje się wśród ludzi, których zna .

. Przebywanie wśród obcych nie jest dla niego zbyt komfortowe. Ambiwertyk bywa niezdecydowany, czasami sam nie wie czego chce.

Ma niewielu bliskich przyjaciół, ale sporą liczbę znajomych. Czasami trudno jest mu podtrzymywać relacje z przyjaciółmi.

Ambiwertyk potrafi sam sobie organizować czas, ale potrzebuje też towarzystwa innych, aby czuć się dobrze.

Jest osobą pewną siebie i otwartą, jednak czasem wycofuje się i wydaje się nieśmiały.

W tym typie osobowości przeplatają się cechy typowe dla introwertyka i ekstrawertyka, w różnym stopniu.

Jeśli na większość poniższych pytań odpowiesz "tak", jesteś ambiwertykiem:

Czy potrafisz pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie i trudno ci zdecydować, co wolisz: pracę solo czy w zespole?

Czy funkcjonowanie w grupie nie sprawia ci problemu, ale zbyt długie przebywanie w większym towarzystwie cię męczy?

Czy bycie w centrum uwagi cię bawi i sprawia ci przyjemność pod warunkiem jednak, że nie trwa zbyt długo?

Czy niektórzy uważają, że jesteś raczej samotnikiem, a inni twierdzą, że potrafisz brylować w towarzystwie?

Czy dłuższe przebywanie w tym samym miejscu nie sprawia ci problemu, ale czasami, gdy zbyt długo nic się nie dzieje zaczyna cię "nosić"?

Czy czasami zamyślasz się tak, że tracisz kontakt z rzeczywistością, a jednocześnie czasami potrafisz kompletnie zatracić się w interesującej dyskusji?

Czy luźne rozmowy o niczym nie sprawiają ci problemów, ale szybko cię nudzą?

Czy masz wrażenie, że czasami od razu potrafisz innym zaufać, a czasami zaufanie komuś nie przychodzi ci łatwo?

Czy długie przebywanie w samotności w końcu cię nudzi, a długie przebywanie w towarzystwie cię wyczerpuje?

Jeśli na większość pytań odpowiadasz „tak”, masz sporo cech zarówno introwertyka, jak i ekstrawertyka, dlatego nie jesteś żadnym z nich. Jesteś ambiwertykiem.

Ambiwertyk ma wszelkie predyspozycje do tego, by zostać handlowcem, sprzedawcą, pracownikiem biura obsługi klienta. Badania prof. Adama Granta, psychologa na Uniwersytecie Pensylwanii, dowiodły, że najlepsze wyniki sprzedaży osiągali ludzie o typie osobowości pośredniej, czyli ambiwertycznej. Najgorzej radziły sobie osoby skrajnie introwertyczne lub ekstrawertyczne. Przewagą ambiwertyka jest to, że potrafi być zarówno interesującym mówcą, jak i dobrym słuchaczem. Łatwiej więc zyskuje sympatię innych, a gdy trzeba, przejmuje inicjatywę. Ambiwertyk odnajdzie się jednak także w innych profesjach. Może występować jako lider - sprawdzi się jako mówca motywacyjny, adwokat, potrafi też pracować pod nadzorem.

Ambiwertyk, dzięki temu że nie wykazuje cech skrajnych, ale połączenie cech introwertycznych i ekstrawertycznych, doskonale potrafi współpracować z każdym innym typem osobowości. Ambiwertyk jest więc partnerem, z którym stosunkowo łatwo stworzyć udaną relację, bo nie przejawia skrajności, umie dostosować się do oczekiwań drugiej osoby. Stabilny emocjonalnie ambiwertyk umie słuchać i mówić, można spędzać z nim czas w dużym gronie lub zaszyć się gdzieś tylko we dwoje.

Będąc w związku z ambiwertykiem i decydując się na dzieci trzeba wiedzieć, że dobrze spełnia się w roli rodzica. Wychowanie dziecka wymaga elastyczności i różnorodności, a właśnie ambiwertyk jest w stanie jednocześnie dawać wolność i wyznaczać granice.

