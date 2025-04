Niezliczone korzyści

Wśród nich warto zwrócić uwagę na obniżenie poziomu stresu, regenerujący sen, obniżenie poziomu kortyzolu, poprawę zdrowia, uwolnienie od symptomów alergii i astmy; obniża ciśnienie krwi, pomaga w rzucaniu palenia tytoniu, wzmaga rozwój duchowy, dobre samopoczucie, redukuje złość i napięcie mięśniowe, wzmacnia siłę, uelastyczni ciało, poprawia kondycję, spowalnia procesy starzenia. Ile włożymy w siebie podczas praktyki jogi, tyle samo lub więcej otrzymamy w zamian.

Wiele popularnych technik obniżania stresu pochodzi właśnie z jogi. Wśród nich możemy wskazać kontrolę oddechu, medytację, ruch fizyczny, mentalne wizualizacje i rozciąganie.

Na drodze do zdrowia i uporządkowania swojego życia każdy z nas ma wiele przeszkód wynikających ze stanu zdrowia, kondycji ciała, umysłu. W praktyce jogi zmagamy się z sobą, ale aby móc to robić musimy najpierw poznać siebie, zaobserwować, co też się dzieje w trakcie ćwiczeń. Dlaczego mamy płytki oddech? Dlaczego nie możemy się skoncentrować? Dlaczego mamy problemy z równowagą? Dlaczego nie starcza nam siły? Dlaczego się lenimy? Dlaczego nie wierzymy w swój proces? Dlaczego tak wiele rzeczy odciąga nas od pracy nad sobą? Można tak w nieskończoność snuć pytania zależne od nas samych. Joga tym się różni od ćwiczeń fizycznych, że oprócz fizycznego wysiłku daje nam możliwość introspekcji, medytacji w ruchu i bezruchu, obserwacji oddechu bezpośrednio łączącego się z poziomem naszej witalności, stresu, napięcia.

Istnieje wiele różnych metod nauczania jogi. Jedne są bardziej statyczne, inne bardziej dynamiczne. Wszystkie jednak wykorzystują serie pozycji, rozciągające mięśnie i mobilizujące stawy, redukując napięcia i otwierając ciało na oddech. W niektórych metodach dynamicznie przechodzi się z pozycji do pozycji z pełnym, głębokim oddechem jogicznym, inne zaś zastają w pozycjach, dążąc do pełnej relaksacji w każdej z nich. Niektóre bardziej zajmują się duchowym wymiarem praktyki, inne zaś przybierają czysto gimnastyczną formę.

Ostatecznie każdy obserwuje fizyczne korzyści płynące z praktyki jogi. Płyną one na równi z psychicznymi, jak interesująca nas tutaj redukcja stresu i wyraźna poprawa dobrego samopoczucia. Inne korzyści dotyczą pogłębienia własnej duchowości i transcendencji.

Czas nas uczy pokory

Joga wymaga poświęcenia uwagi, czasu i chęci. Dla niektórych osób jest trudniejsza ze względu na fizyczne ograniczenia. Niektórzy zgłębiają samoświadomość podczas pozycji, podczas gdy inni walczą o utrzymanie równowagi i właściwego oddechu. To zawsze jest proces, pogłębiany z upływem czasu i naszym poddaniem się praktyce. Uczy nas pokory, otwiera serce i jasność widzenia.

Joga łączy wiele technik używanych do redukcji stresu, łącząc w jedno korzyści płynące z ćwiczeń oddechowych, rozciągających, programu fitness, praktyki medytacji lub koncentracji, prowadzonej wizualizacji, medytacji, ćwiczeń relaksujących. Dla osób z ograniczeniami fizycznymi proste ćwiczenia oddechowe, koncentracja czy wizualizacja mogą być preferowaną opcją i dostarczyć podobne korzyści. Joga wymaga więcej wysiłku i poświęcenia niż branie lekarstw czy ziół na obniżeniu stresu.

Hatha joga

Hatha joga jest fizyczną praktyką pozycji jogi – asan. Jest wiele różnych rodzajów hatha jogi. Każdy z nich pozwoli na uwolnienie stresu i utrzymywać ciało w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, uwalniając endorfiny – hormony szczęścia oraz przez rozciąganie i oddech, uwolnić od napięć fizycznych, emocjonalnych i umysłowych. Działa to w ten sposób, że będąc zestresowanym gromadzimy napięcie, które najczęściej daje nam się we znaki w obrębie bioder i ramion. Są to nasze 4 główne bramy, przez które przechodzi nasza energia życiowa. Jeśli są zamknięte to śmieci w postaci toksyn i napięć kumulują się przy zamkniętych wrotach. Kiedy stopniowo je otwieramy energia zaczyna krążyć swobodniej, usuwając toksyny i podnosząc nasz poziom witalności, odporności, samopoczucia.

Pranajama

Pranajama to ćwiczenia ukierunkowane na kontrolę oddechu, są nieodłączną częścią praktyki jogi. Ta umiejętność najlepiej przekłada się na życie poza matą – kiedy sięgamy po głębszy, oczyszczający świadomy oddech uwalniający nas od narastającego napięcia. Choć oddech jest aktem nie wymagającym naszej uwagi, to świadoma kontrola pozwala go regulować.

Oczyszczanie umysłu

Nasze umysły są permanentnie pobudzane, aktywne, analizujące. Nadmiar wrażeń otaczającej nasz cywilizacji tylko pogłębia ten stan nadmiaru, a my nierzadko się od tego uzależniamy. Ciągła mobilizacja jest wyczerpująca i stresująca, a my przyzwyczailiśmy się w ten sposób żyć, wypierając narastające napięcie, które wreszcie ujawnia się w postaci którejś z cywilizacyjnych chorób. W tym kalejdoskopie wrażeń joga przychodzi z pomocą oferując techniki uspokajania „małpiego umysłu”. Pierwsza to oddech, bo każdy świadomy wdech i wydech przenosi naszą uwagę do wewnątrz, a sami stajemy się obecni w danym momencie. Umysł zwalnia, zostaje pochłonięty przez koncentrację nad oddechem (pranajamą), pozycją (asaną), punktem koncentracji wzroku (driszti), wewnętrznym zaciskiem (bandą). W praktyce jest wystarczająco wiele rzeczy, którym musimy poświęcić swoją uwagę, odrywając umysł od wrażeń zmysłowych.

Medytacja

Podczas praktyki własnej, kiedy wykonujemy ją sami, bez głosu nauczyciela, w skupieniu pogrążeni w płynnym oddechu, skupiając wzrok w odpowiednich kierunkach, joga staje się medytacją w ruchu. Z pewnością zaś przygotowuje nas do medytacji siedzącej wymagającej fizycznie, aby przez dłuższy czas czuć się wygodnie w swoim ciele i koncentrować uwagę na introspekcji, wizualizacji czy oddechu, zamiast na dyskomforcie swojego ciała. Medytacja jest siódmym z ośmiu stopni klasycznej jogi Patanjaliego. Jest też ostatnim stopniem poprzedzającym ostateczny przebłysk urzeczywistnionego umysłu - samadhi. Kiedy odcinamy wszelkie rodzaje wahań umysłu wchodzimy na wyższy poziom medytacji, kiedy dostępujemy jogi – zjednoczenia własnej świadomości z świadomością wszechświata. Na nieco niższym poziomie medytacja w pozycji siedzącej z przymkniętymi oczyma, obserwując wirujący umysł, oddech lub wizualizując przez 5-30 minut dziennie po prostu staje się skutecznym narzędziem obniżającym stres, złość, ciśnienie krwi, poprawiający koncentrację, kreatywność i przynoszącym spokój.

Relaks

Podczas każdej sesji jogi zaliczysz 5-10. minutowy relaks w pozycji leżącej. Niektórzy nazywają ją siavasanną, lecz kiedy to słyszę brzmi mi w uszach nagana hinduskich nauczycieli, mówiących, żeby nie robić siavasanny, pozycji trupa, bo to bardzo zaawansowana pozycja, w której zatrzymujemy akcję serca! Tak więc po prostu połóżcie się na macie, pozwólcie wszystkim członkom ciała rozluźnić się i opaść swobodnie i podążać za naturalnym oddechem. Ta pozycja relaksacyjna pozwala na przywrócenie sił, ugruntowanie praktyki i naładować się przed kolejną porcją wrażeń kalejdoskopu życia.

W naszym szalonym świecie, gdzie często sami dręczymy się na własne życzenie, joga jest realną odpowiedzią i światłem nadziei. Możecie się zapisać na zajęcia jogi, która jest już niemal w każdym zakątku świata. A nawet jeśli nie, to wyjedźcie na chwilę na obóz, kurs jogi, aby zrozumieć, poznać i zaadaptować podstawy, aby móc kontynuować ją w domu. Wybór jest wasz. Przestańcie chcieć i zróbcie to. Mój nauczyciel mówi, że za często chcemy, a za rzadko robimy. Po prostu zróbcie to!

