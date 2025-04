Lęk przed zachorowaniem



Czym więc jest kancerofobia? To chorobliwy, niemożliwy do opanowania lęk przed zachorowaniem na nowotwór (łac. cancer - ‘rak’ + gr. phóbos - ‘strach’). Sprawia, że w najlżejszym nawet niedomaganiu pacjent dopatruje się objawów raka.

Polecamy też: Nozofobia - paniczny lęk przed zachorowaniem

Reklama

„Chyba mam kancerofobię”



Na jednym z for o zdrowiu internautka pisze:

„Chyba mam kancerofobię: ciągle powraca paniczny lęk przed nowotworem, który może mnie zabić. Nie wiem już jak przestać o tym myśleć. Ciągle wraca ta myśl ze gdzieś siedzi rak, który chce mnie zabić. Ostatnio ciągle przypatruje się pieprzykom i wydaje mi się, że mogę mieć czerniaka i sprawdzam piersi czy nie mam guza. To już chyba choroba”.

Świadomość objawów



Kancerofobia szczególnie często pojawia się u osób, których krewny chorował na nowotwór lub miał jego podejrzenie.

Poza tym obecnie o wiele częściej niż dawniej wykrywa się nowotwory, co sprawia, że większa jest świadomość objawów ich występowania.

Polecamy też: Czy lęk jest przekazywany w genach?

"Czytałem o nowotworach w encyklopedii zdrowia”



Inny internauta pisze:

„Objawy mogą być tak realne, jakbyś naprawdę był chory na raka. Wiem to ze swojego przykładu. Miałem coś takiego. 5 lat temu dostałem nagle ataku lęku. Tak jakoś dziwnie mnie mdliło i od tego się zaczęło. Dołączały różne dolegliwości somatyczne. Biegałem po lekarzach i czytałem o nowotworach w encyklopedii zdrowia. Czytałem o różnych, bo skoro mam raka w jednym miejscu to mogę mieć i w innym (przerzuty). Tak się tym przejmowałem, że gdy tylko przeczytałem o jakimś rodzaju nowotworu, to po upływie kilku dni dni u mnie pojawiały się objawy raka - takie jak w tej encyklopedii. To naprawdę jest możliwe, ludzki mózg potrafi "działać cuda". Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem.”

Reklama

Jak pomóc?



Z jednej strony warto rozsądnie podchodzić tak do profilaktycznych badań, jak i do rozmawiania z lekarzem o swoich obawach. Jeśli jednak mimo dobrych wyników badań dalej panicznie obawiamy się zachorowania na raka i w każdym nietypowym symptomie poszukujemy potwierdzenia, że jesteśmy śmiertelnie chorzy, to być może warto odwiedzić psychiatrę, który przepisze odpowiednie leki.