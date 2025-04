Kiedy lepiej od partnera zarabiasz czy zajmujesz w pracy bardziej prestiżowe stanowisko - on może zazdrościć ci kariery. Niewykluczone, że sfrustrowany tym, iż pozostał za tobą w tyle, za wszelką cenę pragnie potwierdzić swoją znaczącą rolę w waszym związku, stając się np. arogancki czy nadmiernie kłótliwy. Na szczęście można temu zaradzić!

Co robić, gdy partner jest zazdrosny o twoje sukcesy w pracy?

Motywuj go do działania

Szczególnie, gdy dostrzegasz w nim spory zawodowy potencjał, mobilizuj go do przełamania kryzysu w karierze. Pamiętaj, najszybciej odzyska swoją męską dumę, gdy nie opuści skrzydeł, tylko spróbuje dorównać ci kroku.

Zachęcaj go, by szukał lepiej płatnego zajęcia . Niech rozbudowuje kontakty czy próbuje podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, by zapracować na awans.

. Niech rozbudowuje kontakty czy próbuje podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, by zapracować na awans. Wskazuj na jego mocne strony. Mąż jest obowiązkowy? Lubi pracę w zespole? Niech pochwali się tym w swoim CV. To mogą być atuty na rynku pracy!

Nie chwal się zarobkami

Nie podkreślaj bez potrzeby, kto ile pieniędzy przynosi do domu. To tylko dodatkowo męża frustruje i nakręca w nim negatywne emocje. Dlatego nie przypominaj stale, że nowy telewizor czy lodówka to głównie twoja zasługa. On to przecież wie!

Nie żartuj sobie również (zwłaszcza przy osobach trzecich) z jego chudego portfela. Gdy będziesz dyplomatką i nie dasz mu odczuć za każdym razem, że jego pensja wygląda mizernie przy twojej, wasze wzajemne relacje powinny zacząć się układać lepiej. Zarobki to bowiem (zaraz po seksie) najczulszy punkt męskiej ambicji.

Postaw na partnerstwo

Postaraj się tak ustawiać wasze sprawy finansowe, aby zbytnio nie uderzać w męskie ego partnera.

Kiedy debatujecie nad domowym budżetem, nie rozgraniczaj niczego na "twoje i moje", najlepiej niech kasa będzie wspólna .

. Mężowi zabrakło gotówki? Nawet w złości nie mów, że nie zamierzasz go utrzymywać . Gdy on zazdrości ci kariery , takie słowa mogą zranić go do żywego!

. Gdy , takie słowa mogą zranić go do żywego! Wspólnie planujcie, na co wydać oszczędności, gdzie jechać na urlop lub co zmienić w mieszkaniu. Widząc, że liczysz się z jego zdaniem, twój mężczyzna poczuje się pewniej i nabierze wiatru w żagle!

Pokazuj jasne granice

Jeśli sfrustrowany partner robi się nieznośny i czujesz, że tylko szuka pretekstu, by wywołać kłótnię – powiedz stop! Pamiętaj, on nie ma prawa zatruwać ci życia tylko dlatego, że cierpi jego męska ambicja. Jednak czasem przymknij oko na jakąś jego uszczypliwość czy zrzędliwy ton. Przypomnij sobie wtedy, że on zazdrości ci kariery i takim zachowaniem maskuje pewnie swoje kompleksy.

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".