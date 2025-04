Każdego dnia spraw sobie przyjemność!

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ludzie są szczęśliwi? Co takiego sprawia, że życie staje się przyjemne, mimo, że spotyka nas tyle nieprzyjemnych momentów? Oto proste sposoby na wtłoczenie we własne życie radości i szczęścia!

Reklama

Czym jest radość?



Radość jest wszystkim tym co powoduje, że otaczająca nas rzeczywistość staje się przyjemniejsza i łagodniejsza zarazem. To również uczucie zadowolenia i satysfakcji przejawiające się uśmiechem, łagodniejszym spojrzeniem na rzeczywistość czy poczuciem beztroski. Może pojawiać się w wyniku drobnostek czy sprzyjającym nam zdarzeń.

To właśnie dzięki niej, nasze najbliższe otoczenie, a więc dom czy praca jest dla nas łatwiejsza do zaakceptowania i szybkiej radzimy sobie z ewentualnymi przeszkodami. Zmiana naszego nastawienia do rzeczywistości powoduje, że wręcz emanujemy radością, co z pewnością odczują nasi najbliżsi. Nasz partner, znajomi w pracy czy osoby, z którymi na co dzień mamy kontakt, również zaczynają nas postrzegać jako osoby: sympatyczniejsze, emfatyczniejsze i co ciekawe nawet .... ładniejsze! To właśnie dzięki szczęściu, nasza twarz staje się promienna, jaśniejsza, rysy twarzy zostają złagodzone, a "śmiejące się" oczy są zapowiedzią optymistycznej i owocnej konwersacji.

PRZETESTUJ! Przez miesiąc staraj się dostrzegać tylko pozytywną stronę życia i zobacz jak zmieni się twoje życie. Codziennie spraw sobie jaką małą przyjemność. Niech to będzie ulubione ciastko, zjedzone w miłym towarzystwie. Pozwól sobie też na małe lenistwo i koniecznie zarezerwuj tylko dla siebie przynajmniej 30 minut dziennie, a zobaczysz, że świat stanie się piękniejszy!

Gdzie szukać szczęścia?



Aby wszystkie powyższe elementy wpłynęły odczuwalnie na nasze życie, "szukanie" radości należy zacząć od codziennych czynności. "Szukanie" szczęścia może początkowo wymagać od nas odrobiny zaangażowania, ale szybko wejdzie nam w krew i z pewnością, szybko nam się spodoba. Trudno jednoznacznie przytoczyć "miejsca", gdzie należy go szukać, ponieważ każdego cieszy coś innego. Może być to np. spacer z psem po lesie, leżenie na hamaku w słoneczne popołudnie. Jeszcze inni odnajdą szczęście pomagając mamie plewić ogródek czy gotując dla przyjaciół. Ważne jest, aby wszystko co robimy miało dla nas lub dla naszych najbliższych pozytywny wydźwięk. Pamiętajmy, że pomagając sprawiamy radość innym, a to cieszy podwójnie. Poczucie bycia dla kogoś ważnym, potrzebnym, kompetentnym lub nieocenionym często przynosi nam kolejną dawkę szczęścia i sprawia, że świat staje się piękniejszy i łatwiejszy do zaakceptowania.

Śmiej się... na zdrowie!

Idąc za ciosem, warto przypomnieć sobie stare porzekadło, które mówi "śmiech to zdrowie". Śmiech staje się świetnym sposobem na rozładowanie emocji i pomaga szybko wrócić do równowagi psychicznej. Dodatkowo uśmiechnięci ludzie staja się zdrowsi, szczęśliwsi, odporni na infekcje, choroby serca czy stres. Dzięki optymistycznemu nastawieniu do świata, łatwiej nam pokonać codzienne trudności, a to sprawia, że mniej energii kosztują nas codzienne problemy, którą możemy wykorzystać na inne cele.

Pamiętaj: uśmiechnięci ludzie przyciągają szczęście i pomyślność.



Jeśli jednak to wciaż za mało?



Reklama

Może warto zmienić nastawienie? Warto przyjrzeć się swoim myślom, czy częściej poświęcamy je pozytywnym zdarzeniom czy może jednak tym negatywnym, destrukcyjnym, które same napędzają niekorzystny zbieg okoliczności? Warto koncentrować się na pozytywnych stronach życia, zwracać uwagę na pozytywne cechy innych i odwzajemniać je, nie zapominając tym samym o poczuciu humoru. Przywoływanie pozytywnych emocji i wspomnień z pewnością przyczyni się do poprawy samopoczucia i pozytywnego myślenia, które może stać się kluczem do szczęścia i zadowolenia z własnego życia.