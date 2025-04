Psychopatia to rodzaj antyspołecznego zaburzenia osobowości. Szacuje się, że nawet 1-2% społeczeństwa to osoby psychopatyczne. Trzeba jednak podkreślić, że nie muszą to być przestępcy, jak powszechnie się uważa. Owszem, wielu psychopatów wchodzi w konflikt z prawem i ostatecznie trafia do więzienia, ale jest też wielu takich psychopatów, którzy zajmują wysokie stanowiska w różnych branżach i nie mają przeszłości kryminalnej. Mogą to być naukowcy, przedsiębiorcy czy szefowie w korporacji. Bezwzględność i determinacja w dążeniu do celu pomaga im piąć się szybko po szczeblach kariery. Z dużym prawdopodobieństwem każdy z nas natknie się kiedyś na taką osobę. Psychopata może chcieć nas wykorzystywać i często jest w tym skuteczny. Jak sprawić, aby odpuścił i dał nam spokój?

Psychopaci to osoby bardzo zdeterminowane, bezwzględne, „robią to, czego chcą”, przy tym nie liczą się z normami i zasadami innych osób, mają obniżone poczucie empatii czy wyrzutów sumienia (lub w ogóle nie doświadczają tych uczuć). Potrafią niczym wytrawny aktor manipulować i kłamać, w czym często pomaga im wrodzona charyzma i urok.

Ludzi wykorzystują do realizacji swoich planów, dlatego jeżeli dana osoba przestaje przynosić mu korzyści, prawdopodobnie odpuści i przestanie prowadzić swoje gierki.

W relacji partnerskiej psychopaci potrafią doskonale manipulować, żeby zaspokajać potrzeby, oraz kłamać, aby ukryć swoje działania, jednocześnie dając z siebie tylko tyle, ile mają ochotę. Początkowo taki związek może wydawać się niezwykle udany. To jednak pozory. Z czasem – gdy wychodzą na jaw „wybryki” psychopaty – relacja z nim staje się udręką. Tłumaczenia oraz próby wzbudzenia skruchy i skłonienia do zmiany zachowania nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów. Nie warto zagłębiać się w dyskusje czy kłótnie z psychopatą albo próbować się na nim mścić (przeczytaj: czy psychopata jest mściwy?), on i tak zrobi swoje.

Psychopata może odpuścić w związku, kiedy napotka sprzeciw lub zostanie „zdemaskowany” i zorientuje się, że jego manipulacje przestały działać. Dlatego trzeba stawiać mu granice z pełną konsekwencją, pamiętając, że za chwilę może udawać największego przyjaciela, aby znów uśpić naszą czujność. Robi to skutecznie, ponieważ doskonale potrafi wykorzystywać słabości swojego rozmówcy.

W kontaktach z psychopatą należy być ciągle czujnym, zbierać dowody nieuczciwości i kierować się rozsądkiem oraz doświadczeniem z przeszłości. Najlepiej oczywiście w miarę możliwości unikać kontaktu z takimi osobami, ewentualnie trzymać je na dystans. Możemy też spróbować wykorzystać psychopatę do własnych celów i przestać oczekiwać od niego rzeczy, do których zwyczajnie nie jest zdolny.

Dlaczego nie jest zdolny do uczciwości, życzliwości czy pomocy? Psychopatia to zaburzenie osobowości – a to jest trwałym zestawem cech. Owszem, psychopata może starać się zmienić, ale musi tego chcieć. Dopóki zaspokaja swoje potrzeby, nie zależy mu na zmianie własnego zachowania. Zmiana ta polega na wyuczeniu się z pomocą psychoterapeuty takich schematów zachowań, które sprawią, że psychopata będzie się starał nie ranić innych.

Psychopaci dzięki swojej charyzmie i uporowi niejednokrotnie zajmują wysokie stanowiska w różnych branżach. Często odnoszą spektakularne sukcesy. To jeszcze bardziej daje im możliwości wykorzystywania innych do swoich celów. Co robić, jeżeli trafimy na takiego pracodawcę?

Przede wszystkim nie wykonujmy z jego polecenia czynności, które mogą nam zaszkodzić (np. ściągnąć na nas karę). Zbierajmy dowody, a więc starajmy się mieć wszystko „na piśmie”. Psychopata może odpuścić, jeżeli poprosimy o potwierdzenie jego słów albo poleceń, np. wysyłając wiadomość e-mail.

Dobrze jest też dbać o relacje z innymi pracownikami i podpytać o ich doświadczenia z szefem. Może się okazać, że powstanie grupa wsparcia przeciwko takiej osobie, co zaburzy poczucie pewności psychopaty i skłoni go do wycofania się.

Pamiętaj, że psychopata potrafi cierpliwie czekać na dobrą okazję. Chociaż zwykle są to osoby impulsywne, to jednak mogą też poczekać na swoje benefity.

