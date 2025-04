Czy twój stres jest mobilizujący?



Zwróć uwagę, czy ważne wydarzenie, które wiąże się z pobudzeniem, napięciem emocjonalnym, budzi w tobie więcej lęku czy więcej radosnego podniecenia związanego z nadzieją na pozytywny rezultat. Pomyśl, czy podobne stany w przeszłości częściej kończyły się porażką, czy sukcesem.Zastanów się, czy pomimo odczuwanego stresu ciągle możesz sobie przypomnieć, jaki masz plan postępowania w tej sytuacji i czy dasz radę go wykonać.Jeśli tak, to prawdopodobnie odczuwany stres nie zaszkodzi ci, lecz pomoże osiągnąć zamierzony cel.

Jeśli zaś twój stres jest paraliżujący, ale masz przekonanie, że inni ludzie w takiej samej sytuacji doskonale sobie radzą, warto jest zastanowić się, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy.

Kiedy stres dodaje skrzydeł?



Najczęstsze powody reagowania zbyt silnym stresem w sytuacjach nieprzekraczających granic zwykłego ludzkiego doświadczenia, to niska samoocena (która nie pozwala uwierzyć, że możesz sobie radzić tak jak inni), unikanie sytuacji związanych ze stresem (co nie pozwala na oswojenie się z bodźcami wywołującymi go), błędne interpretowanie sytuacji jako zbyt zagrażającej. Z każdym z tych czynników można sobie poradzić zamieniając stres paraliżujący w taki, który „dodaje skrzydeł”. Często wymaga to jednak właściwego treningu lub psychoterapii. Warto spróbować, ponieważ niejednokrotnie może się okazać, że już kilka spotkań z psychologiem przyniesie bardzo dobre efekty.

Stresu nie wyleczysz lekami!



Przede wszystkim należy pamiętać, że systematyczne unikanie sytuacji, które wiążą się z silnym stresem, nie tylko uniemożliwia pokonanie go, ale może również spowodować, że za każdym następnym razem jego objawy będą wzrastać. Wielu ludzi chcąc uniknąć nadmiernego pobudzenia w ważnych dla siebie sytuacjach przyjmuje leki uspokajające lub inne farmaceutyki zmniejszające objawy stresu. Niejednokrotnie taki sposób postępowania przynosi pożądany efekt, jednak żadnych leków nie należy przyjmować bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza, że wiele leków o działaniu uspokajającym ma właściwości silnie uzależniające.