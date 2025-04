Gdy stres paraliżuje



W pierwszej sytuacji niejednokrotnie nie potrafimy sobie z nim poradzić, w drugie często go nie zauważamy. Zanim problemy urosną, warto zwrócić uwagę na kilka symptomów i podjąć właściwe kroki zaradcze.Zastanów się, co może być przyczyną nieustannego zmęczenia, pomimo tego, że pracy nie masz więcej niż zwykle. Zwróć uwagę na to, że bliscy coraz częściej wspominają, że jesteś zbyt rozdrażniony, wybuchowy, przestajesz nad sobą panować.Przemyśl przyczyny ciągłego zapominania, problemów z koncentracją, kłopotów z zabraniem się do pracy, apatii.Nie bagatelizuj dolegliwości fizycznych, zwłaszcza problemów z ciśnieniem, palpitacjami serca, z oddychaniem, drżeniem rąk i bólem żołądka.Przemyśl swoje kłopoty ze snem.Pomyśl, dlaczego pomimo tego, że starasz się rozwiązywać swoje problemy, masz wrażenie, że ciągle kręcisz się w kółko, a sprawy nie posuwają się do przodu. Zastanów się, czy praca, życie rodzinne, spotkania ze znajomymi, ciągle dają ci tyle samo zadowolenia, co wcześniej.

Zobacz też: Czy stres ma związek z ryzykiem chorób?

Reklama

Jak poradzić sobie ze zbyt silnym stresem?



Jeśli twój stres odbija się na zdrowiu fizycznym, przede wszystkim skontaktuj się z lekarzem. Jeśli jednak podstawowym problemem nie jest organizm lecz psychika, jeśli nie jesteś pewien, skąd biorą się twoje problemy i dlaczego sobie z nimi nie radzisz – w pierwszej kolejności porozmawiaj z najbliższymi osobami o tym, co się w tobie zmieniło, jak odbierane jest twoje zachowanie, jak jesteś postrzegany.

Być może taka rozmowa pozwoli wypracować jakiś sposób na kłopoty. Warto jednak zastanowić się nad wizytą u psychologa lub psychiatry – w publicznej służbie zdrowia nie potrzebujesz skierowania. Warto pamiętać, że stres jest zależny nie tylko od sytuacji, ale również od sposobu jej postrzegania. Nawet jeśli niewiele da się zmienić w twoim życiu, możesz się nauczyć inaczej patrzeć na swoje problemy, przez co stres może wydatnie się zmniejszyć

Zobacz też:Kiedy stres może ci pomóc – eustres