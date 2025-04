Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Jeśli masz wrażenie, że tracisz kontrolę nad własnym życiem lub czujesz się nim nadmiernie przytłoczona, dobrze skorzystać z porady specjalisty. Rozmowa z postronnym terapeutą, który stosuje ścisłe techniki psychologiczne, efektywnie poprawi twoje życie i wspomoże rozwiązywanie nurtujących problemów.



Psycholog to postronna oraz przede wszystkim odpowiednio wykwalifikowana osoba, która wie jak słuchać i umiejętnie wyciągnie wnioski, tak by w sposób szybki, nieskomplikowany i przed wszystkim skuteczny, dążyć do rozwiązania kłębiących się problemów.

Psychoterapia jest samodzielną podróżą w głąb własnej osobowości. Pomaga dostrzec i zrozumieć własne zachowanie i odczucia.



Kiedy warto wybrać się do specjalisty?

Kiedy własne reakcje nas przerastają, np. wówczas, gdy zbyt emocjonalnie reagujemy na neutralne sytuacje. Szczególnie jeśli powodują one długotrwałe odczucie zdenerwowania, przygnębienia, a nawet wyrzutów sumienia.

Kiedy zaskakują nas własne reakcje, przechodzące ze skrajności w skrajność np. nadpobudliwość, przeplatająca się z uczuciem pustki czy żalu.

W chwilach zwątpienia we własną osobę. Zaniżone poczucie własnej wartości, lęki, utrudniające normalne funkcjonowanie czy problemy w kontaktach z otoczeniem, powinny nas zmotywować do konsultacji ze specjalistą.

W sytuacji odrzucenia przez otoczenie, czy to w domu, czy w pracy.

W nieumiejętnym radzeniu sobie z przeciwnościami lub wyzwaniami.

Gdy cierpisz na fobie, długotrwale utrudniające życie np. lęk przed publicznym wypowiadaniu się, nawet w małej grupie itp.

Gdy nie potrafisz poradzić sobie z przeszłością i wciąż do niej wracasz, potęgując jedynie poczucie bezsilności, stresu czy złości.

Gdy cierpisz na problemy natury seksualnej.

Gdy doświadczasz przemocy domowej.

Nie akceptujesz swojego ciała i wciąż dostrzegasz jedynie własne wady.

Gdy cierpisz na długotrwałą bezsenność i nocne koszmary.

Gdy chcesz poprawić swóje życie oraz relacje z rodzicami, dziećmi czy współpracownikami.

Jakie jest zadanie psychologa?



Terapeuta ma za zadanie dostrzec istotę problemu, a wiec przyczynę objawów, wynikających np. z minionych doświadczeń. Pomaga również w dostrzeżeniu ukrytych zdarzeń i łączenia faktów. Psycholog, za pomocą szeregu działań terapeutycznych, z cierpliwością i wnikliwością uświadamia pacjentowi istotę problemu, z jednoczesnym wyznaczaniem dalszych celów i zmian, które ułatwią samopoczucie i funkcjonowanie. Kontroluje i wspiera pacjenta na każdym etapie. Dzięki czemu, pacjent czuje się pewniej i łatwiej realizuje zamierzone cele.