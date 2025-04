Przypadki, w których obsesyjna zazdrość partnerki zmienia życie pary w prawdziwy koszmar, nie należą wcale do rzadkości. Kiedy należy zaniepokoić się swoimi reakcjami? Jak dostrzec, że twoja zazdrość staje się obsesją? Oto niepokojące symptomy:

1. Jesteś przesadnie podejrzliwa

Choć generalnie nic nie wskazuje na to, ze partner dopuścił się zdrady, jesteś przesadnie podejrzliwa i zarzucasz mu niewierność.

2. Ciągle go kontrolujesz

Zazdrość zamienia się w obsesję, jeśli poszukując dowodów jego winy, ciągle go kontrolujesz, np. przeszukując jego skrzynkę mailowa, telefon, kieszenie, drobiazgowo analizujesz wyciągi bankowe.

3. Nadinterpretowujesz fakty

Kierowana podejrzliwością zwracasz uwagę nawet na nic nie znaczące gesty czy słowa, które interpretujesz na niekorzyść partnera (np. do szaleństwa doprowadzają cię jego przypadkowe spojrzenia na inne kobiety).

4. Śledzisz go i przesłuchujesz

Odpytujesz partnera dokąd i z kim wychodzi oraz co będzie robił, ale nie wierzysz w to, co mówi. Gdy tylko znika za drzwiami, idziesz za nim, by przekonać się, czy nie kłamał.

