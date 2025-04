Grupa naukowców przeprowadziła niedawno w Australii badania nad ryzykownym zachowaniem młodych kierowców. Prowadząca badania Bridie Scott-Parker z Centrum Badań Wypadków I Bezpieczeństwa Drogowego (Centre for Accident Research and Road Safety – Queensland z Queensland University of Technology), odkryła, że u 760 przebadanych kierowców z tymczasowym prawem jazdy lęk i depresja stanowiły przyczynę aż 8,6% ryzykownych zachowań na drodze.

Kobiety nieco bardziej niż mężczyźni podlegały wpływowi zaburzeń psychicznych na zachowanie bezpieczeństwa na drodze, co – zdaniem Bridie Scott-Parker – wiąże się z wyższym poziomem dystresu podczas kierowania pojazdem.

Leki uspokajające i przeciwdepresyjne nie dla kierowców

Ryzykowne zachowania młodych kierowców, takie jak przekraczanie prędkości, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu w jednym na dwanaście przypadków mają związek raczej z lękiem, depresją i poziomem dystresu niż z potocznie rozumianą dojrzałością czy wiekiem metrykalnym.

Z wyników powyższych badań płyną interesujące wnioski i przesłanki praktyczne: należy zastanowić się nad wdrożeniem badań przesiewowych dwojakiego rodzaju: po pierwsze, badań psychologicznych obejmujących diagnozowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych u kandydatów na kierowców oraz badań psychologicznych młodych kierowców przyłapanych na ryzykownych zachowaniach na drodze. Zarówno podjęcie leczenia przed uzyskaniem prawa jazdy, jak i po jego uzyskaniu może ograniczyć tragiczne konsekwencje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że depresja jest jednym z najczęściej zaburzeń psychicznych, możemy mieć nadzieję, że zapobieganie i leczenie depresji przyczynią się do spadku statystyk wypadków spowodowanych przez młodych kierowców.

Lęk - emocja, stan czy naukowa zagadka?

Nasuwa się pytanie, czy równie interesujące wyniki przyniosłyby badania dorosłych kierujących pojazdami. Co prawda w tej grupie funkcjonariusze jako najczęstszą przyczynę wypadków i ryzykownych zachowań podają prowadzenie pod wpływem alkoholu, jednak nie wyklucza to lęku i depresji, jako że problemy te mogą współwystępować.

Gdyby okazało się, że zaburzenia depresyjne i lękowe odpowiedzialne są za ryzykowne zachowania także w pozostałych grupach wiekowych, działania profilaktyczne, diagnostyka i leczenie mogłyby poprawić bezpieczeństwo na drogach na jeszcze większą skalę.

Zobacz też:

Jak rozpoznać depresję?

Wszystko o depresji maskowanej