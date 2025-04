Kilka rzeczy, jakie mężczyźni powinni wiedzieć o kobietach

Zważywszy, że na rynku jest mnóstwo poradników i artykułów dla kobiet, jak "obchodzić się z mężczyznami", które są mniej lub bardziej trafione, postanowiliśmy dać szansę mężczyznom, by poznali kilka prawd jak postępować i właściwie postrzegać zachowanie kobiet.

Po pierwsze, dzwonienie "raz na ruski rok" nie sprawi, że będziemy bardziej o was zabiegać

Po udanym spotkaniu, pierwszej randce, nie musisz oddzwaniać od razu. Ok, rozumiemy, nie chcesz wyjść na desperata szukającego dziewczyny, jakiejkolwiek. Ale trzy dni to wystarczająco długi czas wyczekiwania dla kobiety. Potem z reguły tracimy zainteresowanie i co gorsze wymyślamy "czarne scenariusze" przedstawiając faceta jako "casanowę", bądź tzw. dupka.

Po twoim zachwianiu i ruchach - zwłaszcza na parkiecie - potrafimy stwierdzić jaki będziesz w łóżku

Tak wiemy, że to banalnie brzmi i jedno nie musi mieć nic wspólnego z drugim. Ale... Żadna nie oprze się pokusie wyobrażenia sobie potencjalnego partnera, jak potrafiłby "pląsać" w łóżku widząc, jak porusza się w innych dziedzinach aktywności. Przecież gdyby było inaczej, to ci słynni tancerze i sportowcy nie mieliby takich gorących fanek. Jednak nie musisz się martwić, że nie jesteś królem parkietu, wystarczy pomysłowość, rytmika i radość życia.

Nawet jeśli byłbyś niewidomy, to i tak będziemy zarzucać cię oskarżeniami, że spojrzałeś na inną



No cóż, taka nasza natura i bywa to zabawne, gdy tą długowłosą blondynką z samochodu obok okazuje się być mężczyzna. No ale kochani mężczyźni, nie bierzcie tego do siebie. Na każdym kroku mówcie swoim kobietom, że są najpiękniejsze i nie widzicie nikogo poza nimi. Bo tak jest - prawda?

Wbrew pozorom, kobiety również obawiają się zobowiązań

Możecie myśleć, że każda z nas tylko knuje intrygę, by złapać w sidła mężczyznę i go udomowić. Fakt, iż spędzamy z wami dużo swojego czasu nie oznacza, że jesteśmy desperatkami, którym tyka zegar biologiczny. My po prostu lubimy pokazywać naszą troskliwą naturę. Jeśli o was dbamy, to oznacza, że jesteśmy kobietami kochającymi, oddanymi, ceniącymi trwały związek. Wręcz idealne do wiecznego kochania, a nie do codziennych nocnych zabaw.



Kontakt wzrokowy powinien trwać dokładnie 0.28 sekundy

Najszybsze spojrzenie działa najskuteczniej. Długie przyglądanie się może wywołać w nas syndrom ucieczki, albo co gorsze, możemy odebrać was jako psychopatów. Dlatego nie ryzykuj, kobieta również musi się wysilić, nie chcemy mieć niczego podanego od razu na tacy. Jeśli widzisz, że przedstawicielka płci pięknej, wodzi za tobą wzrokiem, albo się uśmiecha- dokładnie do ciebie - masz pewność, że nie zostaniesz przez nią delegowany z powrotem do swojego stolika.

Każda z nas ma jakieś kompleksy

Oczywiście bywają one prawdziwym utrapieniem, nie tylko dla kobiet, ale również dla ich partnerów. Możesz codziennie mówić jej, że jest boginią z twoich marzeń, ale ona i tak będzie widzieć swoje. Zasada jest prosta. Powiedz, że w temacie jej urody nigdy nie dojdziecie do konsensusu i najlepiej byłoby, gdybyście nie poruszali tego tematu. Ale jeżeli dojdzie do takiej dyskusji, to pamiętajcie, by nigdy nie dać się sprowokować i wskazać nawet najmniejszej "wady" partnerki - wówczas przybijasz sobie przysłowiowy gwóźdź do trumny.

Kobiety nie są bardziej skomplikowane, niż mężczyźni i tak jak oni oczekują czegoś więcej od partnera. Mężczyźni chcą mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko czując jednocześnie, że nie są na uwięzi. Kobiety natomiast chcą być doceniane. Jeśli ona codziennie robi ci obiad to nie dlatego, że mus i- ty również masz możliwość przyrządzeniu sobie posiłku. Zatem zdobądź się na odrobinę fantazji i zabierz ją w ciekawe miejsce, podziękuj jej czasem za to, że jest.

Magda Balul