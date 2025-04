Przyczyny klaustrofobii



Choć istnieje wiele teorii, które próbują wytłumaczyć to zjawisko, to żadna nie jest całkowicie pewna.

Klaustrofobia może nawet – według jednej z nich – wiązać się z porodem. Tę tezę wysnuł Zygmunt Freud. Zakłada ona, że im dłuższy i cięższy poród, tym prawdopodobieństwo silnego strachu przed zamkniętą przestrzenią jest większe. Klaustrofobia może również powstać na skutek wypadku, podczas którego utknęliśmy w miejscu, z którego nie mogliśmy się szybko wydostać – winda, metro, jaskinia. Efekt ten można również odnieść do dzieciństwa, gdy starsze rodzeństwo zamknęło nas, na przykład, w szafie.

Obserwacja również może tu odgrywać dużą rolę. Dziecko, widząc lęk rodziców przed małymi pomieszczeniami, samo zaczyna odczuwać podobne, negatywne emocje na samą myśl o ciasnocie i braku możliwości wyjścia.

Objawy klaustrofobii



Klaustrofobia, podobnie jak inne fobie, objawia się:

niepokojem,

zimnym potem,

przyspieszonym biciem serca,

szybszym i płytszym oddechem,

drżeniem kończyn,

hiperwentylacją,

wzrostem napięcia mięśniowego,

nadpobudliwością,

podwyższenie ciśnienia krwi,

brakiem tchu,

bólem w klatce piersiowej,

zawrotami głowy.

Osoby cierpiące na klaustrofobię w chwili zamknięcia w małym pomieszczeniu nie myślą racjonalnie, nie potrafią zaplanować własnego działania, które pomogłoby im się wydostać. Myślą o samych negatywnych sytuacjach, są przepełnieni negatywnymi emocjami i narasta u nich panika.

Leczenie klaustrofobii

Jeżeli ktoś spodziewa się cudownego leku, po którym nie będzie odczuwał żadnego lęku przed zamknięciem, małymi i ciasnymi pomieszczeniami, i w końcu z uśmiechem na ustach wsiądzie do samolotu i bez obaw przemierzy świat, to niestety: taki lek nie istnieje. Problem, lęk, istnieje w naszej głowie. Sposobem na klaustrofobię jest psychoterapia. Stosuje się także leki przeciwlękowe.

W codziennym życiu osoby cierpiące na klaustrofobię unikają sytuacji zagrażających. Nie korzystają z windy, unikają wchodzenia do piwnicy, na strych czy do jaskiń. Niestety, niekiedy może to być bardzo uciążliwe, na przykład gdy czeka nas służbowa podróż samolotem. Wówczas pozostaje nam walczyć z lękiem na własny sposób bądź skorzystać z pomocy specjalisty.

