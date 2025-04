Zdaniem naukowców przesypiamy aż 1/3 trzecią swojego życia. Trudno w to uwierzyć szczególnie tym, którzy co wieczór kładą się do łóżka i wpatrują w sufit, licząc barany lub zaciskają powieki, czekając na zaśnięcie.

Reklama

Jak bezsenność odbija się na zdrowiu?

Niemożność zaśnięcia jest frustrująca. Nie ma się więc co dziwić, że osoby, które cierpią na bezsenność, zaczynają stresować się zawczasu – zanim położą się do łóżka. A to tylko pogarsza ich stan. Z drugiej strony faktycznie mają się czym martwić – nie da się drastycznie zmniejszyć ilości snu, by nie odbiło to się na naszym zdrowiu. Osoby, które nie wypoczywają należycie są rozdrażnione, mają problemy ze skupieniem uwagi, wolniej reagują na bodźce. Gorzej działa ich układ nerwowy, krwionośny, zmniejsza się odporność na choroby. Dlatego nie ma na co czekać – trzeba działać. Jeśli kłopoty ze snem trwają od ok. 3 tygodni, konieczna jest wizyta u lekarza. Może to bowiem wskazywać na bezsenność – chorobę, która wymaga leczenia. Jeżeli problem nie jest jeszcze tak bardzo nasilony, można spróbować samemu sobie z nim poradzić.

Skuteczne sposoby na zaśnięcie

Specjaliści mówią, że aby dobrze spać w nocy, trzeba o to zadbać w ciągu dnia. O czym zatem warto pamiętać:

Reklama