Zwykle zaczyna się od jakiejś przykrej uwagi rzuconej pod adresem współmałżonka. Potem atmosfera szybko się zagęszcza, słowa stają się coraz ostrzejsze i... awantura gotowa. Znacie z partnerem ten scenariusz aż za dobrze? Wskazówki specjalistów od sztuki negocjacji pomogą wam go zmienić.

Reklama

Zaczepki, złośliwości, aluzje…Kiedy kłótnia wisi na włosku, najważniejsze to nie dopuścić do zbytniego zacietrzewienia się. Jak zatem postępować, żeby zaogniający się spór zamienić w rzeczową dyskusję?

Spójrz na sprawę z dystansem. Wściekasz się, że jego buty znowu stoją na środku przedpokoju? Zamiast się nakręcać, pomyśl: „Czy to aż takie ważne?”. Złość szybko wtedy ustąpi i dojdzie do rzeczowej rozmowy, a nie do awantury. Spróbuj partnera zrozumieć. Denerwuje cię, że mąż w weekendy często jeździ do matki? Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że teściowa to np. starsza schorowana osoba, dyskutując z partnerem o problemie, łatwiej pohamujesz gniew. Zastopuj gniewne emocje. Czujesz, że zaraz wybuchniesz, bo on znowu nie wyrzucił śmieci? Weź kilka głębokich oddechów lub policz listki na kwiatku w doniczce. Wyciszysz się, uspokoisz i... nie powiesz o słowo za dużo. Zawsze mów „ja” zamiast „ty”. Podczas kłótni on często słyszy: „Nic nie robisz w domu” lub „Dziecko mało cię obchodzi”? Zastąp te zarzuty zdaniami formułowanymi w pierwszej osobie, nie w drugiej. Mów przy tym, co czujesz, np.: „Jestem zła, bo zakupy niezrobione”. „Irytuje mnie, że tylko ja sprawdzam Ani lekcje”. Niby to samo, a brzmi o wiele lepiej, prawda? Unikaj ogólników. Partner nie wie, dlaczego się dąsasz? Zamiast krzyczeć: „Ty nic nie rozumiesz!”, wyjaśnij np.: „Liczyłam na kwiaty w rocznicę ślubu”. Zawsze krytykuj zachowanie męża, nie jego osobę. To ważne, bo np. uwaga: „Jesteś podły” brzmi obraźliwie. Natomiast kiedy mówisz: „Zapomniałeś o naszym święcie”, tylko stwierdzasz fakt. Trzymaj się konkretów!

Już powiedzieliście sobie, co was boli? To dobry moment, by wspólnie się zastanowić, jak rozwiązać sporny problem. Najlepiej starajcie się wypracować kompromis. Czyli jasno określcie swoje priorytety, po czym rozważcie, jak można je pogodzić.

Traktujcie siebie z szacunkiem . Podczas rozmowy wciąż wchodzicie sobie w zdanie. Uzgadniacie: gdy jedno mówi, drugie słucha i stara się nie przerywać. Cierpliwie czeka, aż współmałżonek skończy. To ważne, bo inaczej emocje mogą znowu wziąć nad wami górę i spór wybuchnie od nowa.

. Podczas rozmowy wciąż wchodzicie sobie w zdanie. Uzgadniacie: gdy jedno mówi, drugie słucha i stara się nie przerywać. Cierpliwie czeka, aż współmałżonek skończy. To ważne, bo inaczej emocje mogą znowu wziąć nad wami górę i spór wybuchnie od nowa. Spotkajcie się w połowie drogi. Kłóciliście się, bo partner jest zazdrośnikiem. Ustalacie: ty starasz się nie kokietować przystojnego sąsiada, a mąż nie kontroluje twoich SMS-ów.

Kłóciliście się, bo partner jest zazdrośnikiem. Ustalacie: ty starasz się nie kokietować przystojnego sąsiada, a mąż nie kontroluje twoich SMS-ów. Nie obawiajcie się ustępstw . On naciska, byś pracę, którą lubisz, zmieniła na mniej absorbującą. Rozwiązaniem może być propozycja: partner wycofuje swoje żądanie, a ty rezygnujesz z nadgodzin, żeby więcej czasu móc poświęcić rodzinie.

. On naciska, byś pracę, którą lubisz, zmieniła na mniej absorbującą. Rozwiązaniem może być propozycja: partner wycofuje swoje żądanie, a ty rezygnujesz z nadgodzin, żeby więcej czasu móc poświęcić rodzinie. Nie zaprzeczajcie faktom . Mąż twierdzi, że za rzadko się z nim kochasz. Jeżeli faktycznie robisz w sypialni uniki, to nie wypierasz się tego, tylko proponujesz, że od tej pory to partner będzie wieczorem gotował obiad na następny dzień. A ty w tym czasie zrelaksuj się, by nabrać sił na pieszczoty.

. Mąż twierdzi, że za rzadko się z nim kochasz. Jeżeli faktycznie robisz w sypialni uniki, to nie wypierasz się tego, tylko proponujesz, że od tej pory to partner będzie wieczorem gotował obiad na następny dzień. A ty w tym czasie zrelaksuj się, by nabrać sił na pieszczoty. Pamiętajcie o przeprosinach. Podczas kłótni zagalopowałaś się i wykrzyczałaś, że ukochany jest kiepski w łóżku. Aby on z tego powodu nie pielęgnował w sercu urazy, spróbuj załagodzić sytuację. Powiedz np.: „Wybacz, przeholowałam, bo po prostu byłam wściekła”. Widząc, że druga strona żałuje kąśliwych uwag i nie waha się za nie przeprosić, łatwiej pozbywamy się zadr z serca.

Jeśli nie udaje się rozwiązać problemu, zawieście dyskusję i powróćcie do niej w bardziej sprzyjającym momencie, np. po głębszym przemyśleniu sprawy. Także wówczas, gdy sytuacja znów się zaognia, dalszą rozmowę warto przełożyć na później. Kiedy oboje ochłoniecie, o kompromis będzie dużo łatwiej!

Czytaj także:

Czego lepiej nie mówić facetowi?

Po czym poznać, że to ten jedyny?

5 rad, jak ożywić gasnącą miłość

Jak zapanować nad gniewem?

Reklama

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej z Pani Domu