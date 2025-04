Czy wiesz, że kobiety, które mają przyjaciółki, rzadziej odwiedzają gabinety psychoterapeutów? Nic dziwnego. Agnieszka czy Kasia, z którą łączy nas szczególna zażyłość, na hasło: wysłuchaj, przyjedź, pomóż – reaguje natychmiast. Potrafi zrozumieć, wesprzeć, dodaje sił. Jednak, by móc jak najdłużej cieszyć się kobiecą przyjaźnią, o utrzymanie tej wyjątkowej więź trzeba się cały czas troszczyć. To jest także twój cel? Sprawdź zatem, jaka jest i jak postępuje dobra przyjaciółka.

Reklama

5 rad, jak być dobrą przyjaciółką

1. Pomaga w trudnych chwilach

Jednak nie czeka, aż zostanie o to poproszona. Gdy tylko widzi, że coś ci doskwiera, sama zawsze wyciąga rękę, by pomóc ci wybrnąć nawet z drobnych kłopotów.

Przyjaciółka szuka dla siebie odpowiedniego płaszcza? Powiedz jej, gdy w sklepie zobaczysz coś w jej guście. Jest przygnębiona, bo straciła pracę? Odwiedź ją i spróbuj wesprzeć ciepłymi słowami. Zadzwoniła do ciebie w środku nocy, bo tak jest jej źle? Nie okazuj irytacji. Dobra przyjaciółka spieszy z pomocą bez względu na porę , a nie tylko wtedy, gdy jest to dla niej akurat wygodne.

Powiedz jej, gdy w sklepie zobaczysz coś w jej guście. Jest przygnębiona, bo straciła pracę? Odwiedź ją i spróbuj wesprzeć ciepłymi słowami. Zadzwoniła do ciebie w środku nocy, bo tak jest jej źle? Nie okazuj irytacji. , a nie tylko wtedy, gdy jest to dla niej akurat wygodne. Pamiętaj, w przyjaźni najwspanialsze jest to, że robimy coś dla drugiej osoby niczego w zamian nie żądając. Nie oczekuj więc wdzięczności i nigdy też (nawet podczas kłótni), nie wypominaj przyjaciółce, że coś dla niej poświęciłaś. To po prostu nie pasuje do więzi, jaka was łączy.

2. Cieszy się twoim szczęściem

Twoje sukcesy traktuje jak własne osiągnięcia. Nie zazdrości ci ich, nie porównuje się z tobą, nie wpada w kompleksy za każdym razem, gdy tobie się powiedzie.

Okaż radość, gdy przyjaciółka wygra walkę z nadwagą lub gdy jej dziecko zda maturę na samych piątkach. Jeśli bowiem przygnębia cię myśl, że los jej sprzyja, to czy wasz związek można nazwać przyjaźnią?

Jeśli bowiem przygnębia cię myśl, że los jej sprzyja, to czy wasz związek można nazwać przyjaźnią? Jej udało się zaoszczędzić na wspaniałe wakacje a tobie nie? Nie stresuj się tym, ani nie staraj się za wszelką cenę być od niej lepsza. Pamiętaj, obie powinniście wzajemne wspierać się i motywować, by drugiej wiodło się jak najlepiej.

3. Bywa krytyczna, ale nie złośliwa

A więc nie osądza cię zbyt surowo, nie poucza. Nie informuje cię stale o twoich niedociągnięciach, by lepiej wypaść na twoim tle.

Masz do przyjaciółki jakieś zastrzeżenia – np. w związku z jej wyglądem czy postępowaniem? Nie bój się powiedzieć, co leży ci na sercu, jednak zrób to bardzo delikatnie. Uwaga w rodzaju: "Wolę cię na trochę wyższych obcasach" brzmi przecież lepiej niż: "Beznadziejnie wyglądasz w tych nowych butach".

4. Pozwala ci się wygadać

Nie trajkocze wyłącznie o swoich sprawach. Potrafi też słuchać.

Gdy ona ci się zwierza, nie próbuj udawać wielkiego mędrca, który ma gotową receptę na każdy kłopot. Wystarczy, że będziesz uważnym słuchaczem, przytulisz, powiesz coś ciepłego...

5. Jesteś dla niej ważna, myśli o tobie

Nawet bardzo zapędzona potrafi wygospodarować chwilę na telefon do ciebie, by spytać, jak się miewasz. Jednak kiedy coś cię absorbuje i nie możesz poświęcić jej uwagi, dobra przyjaciółka taktownie się wycofuje, by się nie narzucać.

Staraj się nie wystawiać waszej przyjaźni na zbyt ciężkie próby . Jeśli bowiem rzadko do niej dzwonisz czy wciąż odwołujesz wasze spotkania, to dajesz jej odczuć, że tak naprawdę nie zależy ci na niej.

. Jeśli bowiem rzadko do niej dzwonisz czy wciąż odwołujesz wasze spotkania, to dajesz jej odczuć, że tak naprawdę nie zależy ci na niej. Ona musi więcej uwagi poświęcić dzieciom czy sprawom zawodowym? Jeśli nie jest to konieczne, nie absorbuj jej swoimi problemami. Bez obaw, krótka przerwa w kontaktach wam nie zaszkodzi!

Reklama

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".