Jeśli chcesz wiedzieć jaką "statystycznie kobietą idealną" powinnaś być, to przeczytaj poniższy artykuł. Wnioski i nowe wytyczne są subtelnie zaskakujące. Oto ideał wyznaczony zarówno dla wnętrza, jak i wyglądu zewnętrznego, przez współczesnych facetów.



Reklama

Prasa kobieca przytłacza natłokiem "złotych rad" na temat tego, jak podbić serce tego jedynego, jak wyglądać idealnie i kusić mową ciała. Z reguły proponuje, by zacząć właśnie od ciała (w końcu to XXI wiek!). Jak pokazują badania, niekoniecznie jest to dobry start, zwłaszcza, jeśli zależy ci na czymś poważnym. Pomijając cały pseudo psychologiczny bełkot, prezentujemy same konkrety.

Niezależność

Kobieta niezależna i umiejąca o siebie zadbać zasługuje na szacunek mężczyzny. Wybiórcze przykłady kobiet nieporadnych życiowo są marzeniem facetów, którzy takową panią będą mogli, brzydko mówiąc, rządzić i podejmować za nią decyzje. Bycie na łasce i niełasce faceta jest passe. Mężczyźni oczekują od kobiet samodzielności i umiejętności organizowania sobie własnego czasu, gdyż sami nie mogą pozwolić sobie na 24-godzinny dyżur przy tobie.

Zaradność

Kobieta, która widziała ugotowanego ziemniaka tylko na talerzu i myśli, że pranie w magiczny sposób samoistnie składa się na półce, przegrywa w przedbiegach. Mężczyźni nie oczekują byś była perfekcyjna panią domu, ale drobne umiejętności w postaci przyrządzenia posiłku i obsługi pralki są jak najbardziej pożądane. Co ciekawe, istotne jest ustalenie z góry podziału obowiązków, bo oni nie chcą mieć w domu służącej, ale "kobietę i kochankę".

Wygląd zewnętrzny w rozmiarze 38 +

Kobiece krągłości są wprost proporcjonalnie pożądane wraz z wiekiem pytanych mężczyzn. Idealna figura kobieca znajduje się miedzy rozmiarem 38 a 42, czyli każda statystyczna Polka spokojnie mieści się w tych kryteriach. Kobieta ma wyglądać zdrowo i nie unikać sportów (choćby jazdy na rowerze czy basenu). Informacja o dobrej sprawności fizycznej jest wabikiem równie skutecznym jak głęboki dekolt.

Inteligencja

Kobieta współczesna jest niczym gejsza. Doskonale orientuje się choćby pobieżnie w różnych dziedzinach. Nie powinna być jednak geniuszem we wszystkim, musi pozostawić pole do popisu dla partnera. Najprostszy przykład - ty humanistka on matematyk. Ma to zapewnić wzajemny szacunek. Inteligencja jest warunkiem, który często pojawia się wśród współczesnych istotnych kryteriów.

Pogoda ducha

Jedna z najważniejszych cech współczesnej, idealnej kobiety. Dystans do własnej osoby i odrobina poczucia humoru powinny towarzyszyć nam codziennie. Kobiety nieustannie niezadowolone i pesymistki dodatkowo "męczą" swoją niepożądaną charyzmą. Związek z kobietą ma skłaniać się ku lekkiemu i przyjemnemu. Podział i sekcja problemów na nieważne i te ważniejsze są jak najbardziej wskazane przed rozpoczęciem zawiłej konwersacji.

Wnioski? Idealna kobieta współczesna to taka, która nie okazuje desperackiej potrzeby posiadania partnera. Ma być wyzwaniem dla potencjalnego delikwenta a nie zamówieniem w barze szybkiej obsługi. Pamiętaj, aby się szanować, być zabawną i zarabiać wystarczająco na swoje wydatki. A przede wszystkim, nie narzekać i mieścić się w średniej statystycznej kobiecego rozmiaru.

Reklama

Jako kobieta współczesna proponuję wyznaczyć kryteria również dla mężczyzn, by z racji równouprawnienia, i oni musieli spełniać wytyczne określone dla średniej statystycznej faceta idealnego. Bo po co być idealną, skoro w życiu ideałów jak na lekarstwo...