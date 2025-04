Kobieta nie jedną ma twarz!

Kobieca natura jest skomplikowana niczym budowa wielkiego centrum handlowego, zwłaszcza dla osoby, która się na tym nie zna. Codziennie przez nasze głowy przechodzi bowiem milion myśli. W co się dziś ubrać, co zjem na obiad, na jaki film pójść do kina. U kobiet, które mają rodziny, tych myśli i planów jest jeszcze więcej. Kto więc zrozumie kobietę lepiej niż inna kobieta? Fotograf kobieta!