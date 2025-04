Od niepamiętnych czasów ideał kobiety - głównie jeśli chodzi o wygląd - zmieniał się. W każdej epoce kanon piękna wyglądał zupełnie inaczej, znaczny wpływ na to miała panująca wówczas moda, a więc określenie kobiety idealnej dla czasów współczesnych jest niemalże niemożliwe.

Przede wszystkim zależy to od ..mężczyzn. Każdy człowiek jest inny i każdy ma swój idealny wizerunek partnerki z którą mógłby spędzić resztę życia. Dla jednych najważniej

szy jest wygląd, dla innych mądrość i inteligencja, dla niektórych istotna jest umiejętność zajmowania się domem, a jeszcze inni chcą mieć te wszystkie cechy w jednej kobiecie.

Najlepszym przykładem na wyżej wspomniany brak ideału jest historia. Potwierdza ona brak kanonu piękna jak i zmianę wyobrażeń odnośnie doskonałej kobiety na przestrzeni lat.

Biorąc pod uwagę różne regiony świata, ze względu na odmienna urodę, preferencje i upodobania, często w tym samym okresie czasu ideały różniły się od siebie – w szczególności w antyku.

W starożytności kobiety były dumą mężczyzn. Jednak miały one nieco narzucony styl bycia, który obowiązywał przedstawicielki wyższych warst społecznych. Musiały dbać o swoją urodę, być niczym boginie i stanowić wizytówkę mężczyzny. Znacznie mniej ważne było wnętrze – skupiano się na wyglądzie niewiasty, zwracano uwagę na jej poczucie humoru i zdolności taneczne. Było to ważne tylko z jednego względu – kobieta miała przede wszystkim zapewnić rozrywkę – a zatem musiała być towarzyska i zabawna. Inteligencja i mądrość schodziły na drugi plan.

Takie zasady panowały głównie w Egipcie i Grecji. Jedyną różnicą pomiędzy tymi regionami był inny sposób traktowania kobiet z niższych warstw społecznych – te bowiem dla Greków były jedynie istotami służącymi do zajmowania się domem i wychowaniem dzieci. Uważali, podobnie jak Egipcjanie, że kobiety biedne nie są atrakcyjne i piękne. Z góry narzucali im czynności jakie powinne wykonywać, a ich uroda – choćby o wiele lepsza od bogatych niewiast – w ogóle nie miała znaczenia. Jedynie przedstawicielki płci pięknej z wyższych sfer były obdarzane szacunkim, podziwem i zachwytem.

Wzór idealnej kobiety według Rzymian odzwierciedlają liczne obrazy i rzeźby doskonałej według nich kobiety. Owe dzieła przedstawiają najczęściej niewiasty o zaokrąglonych kształtch – szerokie biodra i większe pośladki – ale nadal pozostawały szczupłe. Przede wszystkim wzorowano się na wizerunkach bogini Wenus z Milo.

Najistotniejsze jest to aby mężczyzna sam doskonale wiedział czego, a raczej kogo chce. Określenie własnego ideału jest często najtrudniejszym zadaniem i mała grupa osób, bez względu na płeć, potrafi podać dokładnie cechy jakie powinien posiadać wymarzony partner. Pytanie 'Jaki jest Twój ideał kobiety ? ' wydaje się być z pozoru proste. Jednak mało kto zna na nie odpowiedź, a jeśli już, to zapewne jest w gronie nielicznych. Dlaczego ? Pewnie dlatego, że poznając kogoś nasze wszystkie marzenia odpływają, bo tak naprawdę na co komu brunetka o brązowych oczach, kiedy równie dobrze blondynka może być kobietą marzeń ?

Kiedy możemy powiedzieć, że kobieta jest inteligentna i mądra ? Głównie takie cechy nadaje się osobom, które potrafią zachować się w każdej sytuacji, są kulturalne, oczytane, ambitne, potrafią wykorzystywać wiedzą jaką posiadają nie wywyższając się przy tym. Jednak osoba taka nie musi koniecznie mieć dyplomu

wyższej uczelni, nie musi też mieć ukończonych kilkunastu kursów – bo to nigdy nie było i nie jest wyznacznikiem wiedzy, aczkolwiek to także nie przeszkadza w tym by daną osobę nazwać mianem mądrej.

Na wyżej zadane pytanie jest dużo łatwiej odpowiedzieć niż na kolejne : ' Jak powinna wyglądać piękna kobieta ? ' . I w tym przypadku niestety nie ma żadnej reguły, żadnego terminu określającego taką kobietę.

To samo pytanie zadałam kilku mężczyznom, po czym uzyskałam ciekawe odpowiedzi :

' 90 - 60 - 90 cm.. to mój ideał ' , ' Ona musi mnie po prostu kochać, wygląd schodzi na drugi plan ' , 'Zwracam uwagę głównie na piersi i pupę, te części ciała muszą być naprawdę super, inaczej nie mamy o czym rozmawiać' , ' musi mieć ładny uśmiech, żeby witał mnie codziennie rano i dawał motywację na cały dzień ' , 'wygląd ? Ważny, ale nie najważniejszy, wszystkie kobiety są piękne ! '

Te wypowiedzi na pewno potwierdzają znane hasło : 'Mężczyźni to wzrokowcy '. Jednak czy w dzisiejszych czasach to tylko oni ustalają idealny wygląd kobiety ? Znaczący wpływ na to mają również media, kreujące gwiazdy do których kobiety później chcą się upodobnić, wyglądać jak one, mieć taką samą sylwetkę i fryzurę. Liczne reklamy, teledyski muzyczne i filmy pokazują, że kobieta idealna to taka która ma długie, szczupłe nogi, jędrne pośladki, duże piersi i diamentowy uśmiech.

Oczywiście nie zapominajmy o wymaganych rozmiarach 90 – 60 – 90 !

Jednak czy jest to do końca recepta na to aby być piękną ? Aby stać się ideałem mężczyzn ? Niestety, nie. Jak się okazuje znaczny procent panów nie lubi wychudzonych, przesadnie dbających o sylwetkę i ogólnie o swój wygląd pań. Wcześniej wspominałam już, że to właśnie mężczyźni kreują idealne kobiety, teraz modne jest bogate wnętrze przedstawicielek płci pięknej, a o wygląd zewnętrzny nie musimy się martwić. Przecież wszystkie jesteśmy piękne i na pewno stanowimy dla tego jedynego 100% idealnej kobiety!

Karolina Rejchelt