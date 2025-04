Rozweselają, relaksują, niepokoją... Już dawno zostało dowiedzione, że kolory silnie oddziałują na naszą psychikę, i to w rozmaity sposób. Zajmujący się tym zagadnieniem psycholodzy odkryli również, że ludzie o określonych cechach osobowości gustują

w konkretnych barwach. Nieśmiali np. najchętniej ubierają się w szarości, zaś przebojowi – w czerwienie. Choć bywa – podkreślają uczeni – że nagle zaczynamy pałać sympatią do zupełnie innych kolorów niż te, za którymi przepadaliśmy całe lata. Dlaczego? Zdaniem specjalistów to znak, że w naszym życiu dzieje się coś ważnego. Stąd sygnał z podświadomości, że teraz lepiej będą nam służyć np. żółcie niż brązy.

Zastanawiasz się, co mówią o tobie twoje kolorystyczne upodobania i jakimi barwami powinnaś się otoczyć? Tu znajdziesz odpowiedzi.



Test Sprawdź, jakich barw potrzebujesz!

Żółty - symbol żywotności i radości

Miłośnik tego koloru to osoba spontaniczna, aktywna, żywiołowa. A przy tym szczodra, serdeczna w kontaktach oraz skłonna do figli i żartów. Bez trudu nawiązuje nowe znajomości, ale w miłości bywa niezdecydowana, zazdrosna i nieśmiała. Lubi podejmować życiowe wyzwania i zazwyczaj potrafi im sprostać. Cechuje ją też duża wrażliwość.

- Wpływ na psychikę. Żółty pomaga nabrać dystansu do problemów, przepędza smutki, poprawia samoocenę, ułatwia kontakty z ludźmi. Daje też energię, inspiruje i łagodzi konflikty.

Rada polek: W pochmurny dzień, gdy czujesz, że wpadasz w chandrę, rozłóż na stole żółte serwetki, zapal lampę dającą ciepłe światło lub wyobraź sobie bukiet słoneczników. Nabierzesz ochoty to życia!

Pomarańczowy - symbol radości i wytrwałości

Osoba, która lubi ten kolor, jest z natury towarzyska i życzliwa. Przyjaciół zdobywa bez większego wysiłku i cieszy się sympatią otoczenia. Nie przepada za ludźmi apodyktycznymi, woli tych o łagodnym charakterze. Jej cechy to także silna wola i wytrwałość w dążeniu do celu.

- Wpływ na psychikę. Pomarańczowy mobilizuje do działania, dodaje optymizmu i pogody ducha. Podnosi też samoocenę .

Rada polek: Jeśli zwykle nie kończysz tego, co zaczynasz lub czujesz, że ogarnia cię przygnębienie, pomogą ci choćby ułożone na paterze pomarańcze, na które będziesz często zerkać.

Czerwony - symbol energii i namiętności

Osoba, która przepada za czerwienią, ma dość gwałtowny charakter. Cechuje ją duża porywczość, wybuchowość i impulsywność. Często bywa też niecierpliwa, egoistyczna, przez co łatwo popada w konflikty z otoczeniem. Za to w sypialni wprost eksploduje namiętnością!

- Wpływ na psychikę. Czerwony pobudza do działania, pomaga pokonać zmęczenie, dodaje odwagi, rozgrzewa, zachęca do seksu. Jego nadmiar może jednak powodować rozdrażnienie. Dlatego kolor ten nie sprzyja osobom nadpobudliwym, porywczym, żyjącym w stresie. Z kolei niedobór czerwieni prowadzi do apatii, onieśmielenia i… problemów z seksem.

Rada polek: Jeśli często brak ci ochoty na miłosne figle, wprowadź do sypialni jakieś czerwone akcenty – np. rzuć na łóżko kilka poduszek w karminowym kolorze. Twoje zmysły się rozbudzą.

Niebieski - symbol emocjonalnego chłodu

Osoba gustująca w tym kolorze jest wyjątkowo opanowana. Nigdy nie daje się ponieść emocjom, zawsze je kontroluje i trzyma w ryzach. Oszczędna w słowach, powściągliwa w wydawaniu sądów, raczej zachowuje dystans wobec ludzi, ponieważ kontakty z innymi ją onieśmielają. Zależy jej jednak na akceptacji otoczenia. Pragnie być chwalona i doceniana.

- Wpływ na psychikę. Niebieski pomaga odreagować codzienne napięcia i stresy, dodaje pewności siebie, poprawia logiczne myślenie. Wzmaga też ciekawość i dociekliwość. Niewskazany dla pesymistów – może nasilać skłonności do czarnowidztwa.

Rada polek: Gdy czujesz się nadmiernie pobudzona, otul się w wyobraźni niebieskim szalem. Możesz też popatrzeć dłuższą chwilę na błękit nieba czy po prostu włożyć na siebie coś w tym odcieniu. Wyciszysz emocje.

Zielony symbol nadziei, świeżości

Osoba, która lubi ten kolor, jest wyjątkowo łatwa w pożyciu. Z natury towarzyska, ceni sobie spokój, nie angażuje się w żadne konflikty ani spory. Zamiast uczestniczyć we wspólnych działaniach, woli przyjąć pozycję obserwatora i przyglądać się z boku poczynaniom innych. Cechuje ją też ostrożność i nieufność wobec ludzi.

- Wpływ na psychikę. Zielony pomaga w odzyskaniu wewnętrznej równowagi, działa wybitnie uspokajająco. Uwalnia od stresów, daje poczucie odprężenia i wyciszenia. To kolor dobry dla osób z kompleksami, niepewnych siebie, z niską samooceną. Jest także przydatny w przypadku problemów z koncentracją. Niewskazany jednak przy stanach apatii.

Rada polek: Po stresującym dniu w pracy wybierz się na spacer do parku

i popatrz na zieleń drzew. Albo puść wodze fantazji i wyobraź sobie, że leżysz na zielonej łące. Zobaczysz, poczujesz się jak nowo narodzona!

Fioletowy symbol duchowej sfery życia

Lubiący fiolet potrafią zadziwiać innych swoją intuicją i głęboko przemyślanymi filozoficznymi poglądami. Fascynują ich sprawy magiczne, różne zagadki, rzeczy dotąd niezbadane i niewyjaśnione. Stale poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, tajemnic wszechświata i sensu ludzkiej egzystencji.

- Wpływ na psychikę. Fiolet wyostrza zmysły, wzmacnia intuicję. Rozbudza kreatywność i wyobraźnię artystyczną. Dobrze wpływa na pamięć i intelekt. Nie służy jednak ludziom z niską samooceną – może ją pogłębiać.

Rada polek: Jeśli brak ci pewności siebie, lepiej nie maluj pokoju na fioletowo. Raczej kup fiołkową kapę na łóżko czy śliwkowe bibeloty. Zawsze będziesz mogła je usunąć, gdy uznasz, że źle na ciebie działają.

Brązowy symbol pracowitości i ładu

Osoba zafascynowana brązem nisko ocenia swoją wartość. We wszystkim, co robi, czuje się nie dość dobra. Tymczasem w rzeczywistości jest sumienna, odpowiedzialna i pracowita. Ceni sobie sytuacje jasne i stabilne. Gdy w otoczeniu zachodzi zbyt dużo zmian, odczuwa niepokój i zaczynają trapić ją różne lęki.

- Wpływ na psychikę. Brąz wycisza niedobre emocje, pomaga rozproszyć obawy. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju.

Rada polek: Ilekroć czujesz, że tracisz grunt pod nogami, dołącz do swojego stroju jakiś brązowy dodatek, np. apaszkę. Pomoże ci to wrócić do pionu.

Czarny symbol izolacji i niedostępności

Ten kolor wybierają osoby pewne siebie, niezależne, o zdecydowanych poglądach i silnej woli. Jednak bywa on też preferowany przez nieco zagubionych w świecie samotników o niskim poczuciu własnej wartości.

- Wpływ na psychikę. Czarny wycisza, ułatwia koncentrację. Niewskazany w stanach depresyjnych – może je nasilać.

Rada polek: W chwilach smutku i przygnębienia trzymaj się od czerni z daleka. Wybieraj ciepłe kolory, np. czerwienie czy żółcie.

Biały symbol czystości i niewinności

Ktoś, kto lubi otaczać się bielą, to perfekcjonista w każdym calu. Miewa również skłonności do pedanterii. Nie cierpi przy tym jakiejkolwiek presji, ceni sobie niczym nieskrępowaną swobodę. Dlatego stroni od ludzi apodyktycznych.

- Wpływ na psychikę. Biały wzbudza optymizm i poprawia nastrój. Jednak nadużywany może powodować utratę energii.

Rada polek: Uważaj, by nie przedawkować bieli, gdy czujesz się przemęczona i ogarnia cię apatia. Zamiast białej bluzki czy sukienki włóż lepiej coś w odcieniu brzoskwini czy pomarańczy. Nabierzesz wigoru!



Wybierz kolor dla ukochanego

Wprowadź wybrane barwy do otoczenia swojego mężczyzny, a łatwiej uporasz się z jego słabostkami.

- Wierność nie jest jego mocną stroną? Niebieski sprawi, że będzie bardziej stały w uczuciach.

- Jest nadwrażliwy? Zielony wzmocni go psychicznie.

- Często rani cię ostrością swoich sądów? Brązowy uczyni go bardziej tolerancyjnym.

- Bywa rozrzutny? Fiolet pomoże mu rozsądniej gospodarować finansami.

- Należy do uparciuchów? Pomarańczowy nauczy go sztuki kompromisu.