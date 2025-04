Kolory z mojej szafy, czyli jaka jestem naprawdę

Nieodłącznym elementem kobiecej natury jest przywiązywanie uwagi do właściwego zestawiania kolorystycznego w codziennym stroju. Większość kobiet ma swój ulubiony kolor – taki, w którym najlepiej się czuje lub taki, który pasuje do określonego typu urody, koloru oczu czy karnacji.

Wiele pań z zazdrością patrzy na koleżanki, którym tak dobrze w pomarańczowym, podczas gdy ona sama tak niekorzystnie wygląda w danym kolorze. Nie wiemy czemu preferujemy jedne barwy bardziej od innych. Drogie Panie – jedno jest pewne: przyjrzyjcie się uważnie swojej szafie, a odczytacie w niej swój własny charakter. Damska szafa to nieocenione źródło wiedzy o jej właścicielce.

Charakter każdego człowieka możemy bardzo łatwo określić na podstawie tonacji barw, jakie przeważają w jego otoczeniu. Kolor to pierwszy komunikat o naszym usposobieniu i temperamencie – wysyła on wymowne sygnały o naszej naturze. To, jakie kolory wybieramy w naszym otoczeniu, na ścianach, ubraniach, nawet jedzeniu, daje nam informacje o nas samych, naszych zachowaniach czy upodobaniach. Jak w takim razie wygląda symbolika kolorów? Jakie cechy charakteru oznaczają poszczególne barwy? Zapoznajmy się z zestawieniem kolorów, które najtrafniej charakteryzują kobiecą osobowość.

Kobiety, które preferują kolor niebieski, pragną zmiany w życiu i chcą dokonać czegoś nowego. Kolor ten wyraża ponadto dążenie, aby inni również dostrzegli mądrość, jaka tkwi w kobietach. Panie lubiące barwę niebieską są na ogół opanowane i oszczędne w słowach, kontrolują swoje uczucia i charakteryzuje je wytrwałość, często jednak bywają także nieśmiałe. Kobiety ubierające się w granat to z natury poważne i nieustępliwe tradycjonalistki, natomiast po błękicie rozpoznamy panie kreatywne, pomysłowe, które zwykły chadzać własnymi ścieżkami.

Jeden z ulubionych kolorów pań – biały – gości chyba w każdej damskiej szafie. Biel, której często odbiera się miano koloru, cechuje kobiety myślące analitycznie, robiące plany wybiegające daleko w przyszłość. Barwa ta symbolizuje również wewnętrzną równowagę, optymizm oraz prostotę. To także kolor typowy dla Pań spragnionych intensywnego życia.

Beże, brązy i wszystkie kolory ziemi wyróżniają kobiety twardo stąpające po ziemi, które nie dają się ponieść marzeniom. Osoby te słuchają bardziej głosu rozsądku niż głosu serca. Brąz to także kolor Pań nie wierzących we własne siły i bojaźliwych, cechujących się nadmierną wrażliwością.

Po ubraniach koloru żółtego lub zielonego rozpoznamy panie wesołe, aktywne i pełne energii. Kolor żółty reprezentuje ponadto osoby odczuwające lęk przed samotnością, szczodre, zmysłowe i twórcze. Żółty jest także kolorem kobiet nadwrażliwych, zieleń natomiast uosabia kobiety łatwe w pożyciu, towarzyskie, nie lubiące konfliktów. Ciemna zieleń jest zarezerwowana dla osób ceniących równowagę, stabilizację, a także… pieniądze.

Róż – ten słodki kolor ucieleśnia kobiety wrażliwe i szczere, takie, które w wielu sytuacjach kierują się przede wszystkim głosem serca. To kolor Pań, które są wprawdzie uczciwe, jednakże charakteryzuje je brak silnej woli oraz zdeterminowania w działaniu.

Czerwień to ulubiony kolor kobiet odważnych, przebojowych, pewnych siebie, pełnych energii życiowej i bezpruderyjnych. Jeśli w Twojej szafie przeważa czerwień, jesteś osobą impulsywną o gwałtownym charakterze, skłonną do niecierpliwości i egoistycznych zachowań. Panie uparcie dążące do celu wybierają natomiast często kolor pomarańczowy. Kobiety lubiące pomarańcz są towarzyskie i utrzymują dobre kontakty z otoczeniem.

Fiolet to kolor Pań ceniących piękne rzeczy oraz luksus. Przypada najczęściej do gustu osobom tajemniczym, dumnym, potrafiącym zadziwiać swoją intuicją i filozoficznymi poglądami.

Kolor czarny wybierają baczne obserwatorki, które preferują przyglądanie się wszystkiemu z boku niż udzielanie się towarzysko. Czarny symbolizuje również smutek i tęsknotę za miłością. To także kolor kobiet niezależnych i zdyscyplinowanych, aczkolwiek zarazem eleganckich i tajemniczych.

Pewne siebie oraz swoich racji indywidualistki wybierają kolor szary. Barwa ta świadczy również o chęci ucieczki od stresu i ciężarów życia codziennego.

Zwróćmy zatem uwagę na to jakie kolory królują w naszej szafie i zróbmy sobie same mały test psychologiczny. Zdziwimy się, jak bardzo symbolika barw będzie pasować do naszego charakteru. Kolor w twojej szafie powie Ci jaka jesteś naprawdę

