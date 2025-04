Kompleksowa terapia syndromu przewlekłego zmęczenia

Jedna metoda terapii nie wystarczy, by wyleczyć osobę cierpiącą na syndrom przewlekłego zmęczenia. Należy dążyć do zmniejszania objawów, poprzez stosowanie różnorodnych sposobów zwiększania aktywności pacjenta i zmiany jego nastawienia do życia. Pomóc może także hipnoza!