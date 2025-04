Reklama

Ciężko myśleć bez stresu o czekających nas pracowitych miesiącach, gdy człowiek dopiero co beztrosko leniuchował. Nie ma jednak rady. Spróbujmy wziąć się w garść i poszukać dobrych stron medalu.

Poczujesz się pewniej

Jeszcze niedawno żyłaś jak w kołowrocie. Rodzina była w ciągłych rozjazdach, więc w domu co chwila ktoś pakował walizki, wyjeżdżał, wracał... Teraz odetchniesz z prawdziwą ulgą.

Popatrz, młodsze dziecko świetnie poradziło sobie na koloniach, a nastoletni syn, wbrew twoim przewidywaniom, wcale nie narozrabiał na obozie, tylko zmężniał. Tyle powodów do optymizmu! A przypominasz sobie złośliwe komary czy hałaśliwych sąsiadów na campingu? Dzięki Bogu, także te uroki wakacyjnego życia odpłynęły już w siną dal. Tylko zechciej to zauważyć! Człowiek dużo lepiej się czuje, wiedząc, że odzyskał kontrolę nad swoim życiem.

Podkręcisz szare komórki

Przyznaj, latem twój umysł trochę się rozleniwił. W radiu słuchałaś głównie prognozy pogody, a w gazetach najchętniej czytałaś podpisy pod zdjęciami. Teraz wreszcie nadrobisz zaległości.

Pomyśl o dobrych filmach, które zawsze na początku sezonu wchodzą na ekrany. Albo o nieprzeczytanych bestsellerach, uskładanych w piramidkę na nocnej szafce. A co byś powiedziała na to, by opanować np. nowy program komputerowy? Miło będzie zobaczyć potem uznanie w oczach szefa. Poza tym, życie dopiero wtedy nabiera smaku, gdy człowiek stale się rozwija. W końcu jak długo można myśleć o niebieskich migdałach?

Zadasz szyku w pracy

Znudziły ci się letnie kreacje? Jeśli nie możesz się doczekać, by wskoczyć w swoje sztruksy czy zadać szyku w biurze szałowym żakietem z tweedu, to właśnie nadszedł ten czas.

Przejrzyj szafę i zastanów się, jak dobrze zestawić ze sobą poszczególne ciuchy. Chodzi o to, by z tego, co już masz, powstały dwie–trzy supermodne kompozycje. To spore wyzwanie, ale też niezła zabawa. Szczególnie gdy jeszcze kupisz sobie jakiś niedrogi drobiazg – choćby naszyjnik, który pięknie podkreśli twoją letnią opaleniznę. Zobaczysz, nie tylko poczujesz się fantastycznie, ale i – odmieniona – spojrzysz na siebie życzliwiej. A wtedy, nawet idąc do biura, będziesz się szeroko uśmiechać!

Wrócisz do swojej wagi

Latem godzinami wylegiwałaś się na plaży, podjadałaś smakołyki i... utyłaś. To dlatego twoje ukochane dżinsy za nic nie chcą się teraz dopiąć. Ale nie przejmuj się tym ani trochę.

Przecież jesień to czas niskokalorycznych owoców i warzyw. A więc obiecaj sobie: „Od dziś jem mnóstwo pysznych surówek, a oprócz tego codziennie ćwiczę, spaceruję lub chociaż chodzę do pracy na piechotę”. Nie powtórz czasem zeszłorocznego błędu, kiedy to jeszcze w listopadzie wahałaś się między siłownią a cud dietą i do czerwca dylemat pozostał nierozstrzygnięty. Zobaczysz, gdy się zaweźmiesz, to nie tylko szybko odzyskasz szczupłą sylwetkę, ale też uchronisz się przed jesiennym znużeniem!

Będziesz kochać jak nigdy

Dzieci w wakacje nie było w domu i mieliście z mężem mnóstwo czasu dla siebie. Nie możesz odżałować, że teraz skończą się miłosne igraszki w kuchni, romantyczne spacery... Tak być nie musi!

Przecież po wakacjach możecie przeżywać miłosne uniesienia wcale nie mniej intensywnie niż w sezonie urlopowym. Umów się z mężem, że na przykład w co drugi weekend podrzucicie pociechy dziadkom, aby móc się sobą swobodnie nacieszyć. Zresztą urokliwe wspomnienia możecie odświeżać codziennie. Pocałunki, miłe słowa i czułe gesty nie są zakazane, a sprawią, że gorące uczucia nie ostygną ani trochę. Przeciwnie, będziecie się kochać jeszcze żarliwiej, bo ciepło i czułość we wzajemnych relacjach to przecież najlepszy afrodyzjak!

Zaczniesz sypać pomysłami

Jeśli wakacje spędzałaś w mieście, to pewnie nawet do głowy ci nie przyszło, by brać się za upiększanie mieszkania czy zrobić coś z włosami. Letnie upały były wykańczające!

Teraz masz okazję spojrzeć świeżym okiem na siebie i na to, co cię otacza. Sądzisz, że warto byłoby kupić parę roślin lub przemeblować sypialnię? Nie wahaj się! Jeszcze dziś wybierz się do dobrego fryzjera. Aż się zdziwisz, ile satysfakcji może dać człowiekowi świadomość, że zrobił dla siebie coś fajnego. Już sama wizja rychłej realizacji pomysłów wprawia w doskonały nastrój.

Wyciszysz się

Jesienią trudniej cię wyciągnąć do kina czy na dyskotekę. Wolisz spędzić wieczór w przytulnym domu – pogawędzić z mężem, coś upichcić, obejrzeć ulubiony serial.

Doceń te chwile błogiego spokoju, one świetnie służą naszej psychice, a nawet całemu organizmowi. Z tego powodu psycholodzy wręcz doradzają, by po wakacyjnych szaleństwach pożyć przez pewien czas w nieco innym rytmie. Grzejąc się w domowym cieple, odzyskasz wewnętrzną harmonię i lepiej będziesz potem znosić codzienne stresy.

Niewiele trzeba na poprawę nastroju

Dobry humor na pewno cię nie opuści, jeśli każdego dnia:

- będziesz się dobrze wysypiać;

- przynajmniej pół godziny poświęcisz tylko sobie, robiąc to, co lubisz najbardziej;

- tak rozplanujesz domowe obowiązki, by wciągnąć do pomocy rodzinę;

- będziesz się uśmiechać, nawet bez powodu;

- po obudzeniu się powiesz sobie: „Będę miała świetny dzień!”;

- powiesz coś bardzo miłego komuś, kogo kochasz.

Anna Leo-Wiśniewska