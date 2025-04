Wycofanie z życia społecznego

Objawy składające się na depresję bywają bagatelizowane przez samych chorych, jak również ich otoczenie. Pojedynczo wydają się być naturalnie występującymi w życiu człowieka elementami, jak np. smutek, przygnębienie, okresowe problemy ze snem czy apetytem, zmęczenie i ogólna apatia. Wszystkie razem wzięte, kiedy utrzymują się przez długi (przypomnijmy: ponad 2-tygodniowy) okres, stają się coraz trudniejsze do zniesienia.

Reklama

Chorzy starają się pozbyć objawów w zwykły sposób, tzn. podejmują próby „odespania” i chętniej spędzają czas w domowych pieleszach, by wypocząć, a tym samym pozbyć się zmęczenia w sposób nie wymagający zbyt wiele ruchu i wysiłku. Osoby w depresji niechętnie zajmują się swoimi ulubionymi zajęciami, gdyż nie sprawiają im już one przyjemności.

Często próby te powodują wycofanie się z życia społecznego poprzez zarzucenie hobby, ograniczenie wyjść z domu i spotkań ze znajomymi, ograniczenie czynności, które mogą wydać się męczące. Niestety, na ogół nie przyczynia się to do doznania ulgi, gdyż objawy depresji to symptomy choroby, a nie codzienne, chwilowe doświadczenia i niezmiernie rzadko ustępują pod wpływem zwykłych, „domowych” środków.

Zanik więzi społecznych

Depresja jest chorobą przewlekłą lub nawracającą. W obu przypadkach opisane sposoby radzenia sobie z problemami, które powodują wycofanie się z życia społecznego, prowadzą do zaniku więzi społecznych. Długo nie odwiedzani znajomi, przyjaciele po raz kolejny odesłani „na później”, odkładane spotkania z rodziną – wszystko to składa się na oddalanie się osoby z depresją od innych, co wzmaga poczucie osamotnienia i smutku, bowiem ludzie w naturalny sposób dążą do przebywania z innymi ludźmi.

W mniejszym lub większym stopniu, ale jednak potrzebujemy innych ludzi i całkowite, spowodowane chorobą, odcięcie się od nich powoduje poczucie braku, straty i krzywdy, nasilające ból i dyskomfort.

Samobójstwo

Długotrwały smutek, przygnębienie, poczucie osamotnienia, cierpienie w połączeniu z ogarniającym osobę z depresją poczuciem beznadziejności i brakiem szansy na poprawę sprawiają, że mogą pojawić się myśli negujące sens istnienia. Depresja odbiera życiu radość i jasne kolory, pozostawiając melancholię i czerń, w których chory pogrąża się i nabiera przekonania, że życie nie ma sensu, że można je równie dobrze zakończyć.

Mówiąc o depresji rzadko porusza się ten aspekt, a należy podkreślać z całą mocą, że depresja nie powinna być lekceważona, ponieważ może być chorobą śmiertelną. Depresja może prowadzić do śmierci i w wielu przypadkach prowadzi do prób odebrania sobie życia. Często dopiero ten drastyczny, radykalny krok prowadzi do skierowania cierpiącej osoby do właściwego specjalisty, postawienia diagnozy i stopniowego przywrócenia wiary w sens życia dzięki terapii. Należy równie mocno podkreślić bowiem, że depresja to choroba, a zatem można ją leczyć i łagodzić jej przykre objawy.

Reklama

Zobacz też:

Jak leczyć depresję?

Leki, które pomagają w depresji