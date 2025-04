Krytykowanie zachowania naszych bliskich nie należy do najłatwiejszych rozmów. Dlatego warto ułatwić sobie to zadanie i poznać tajniki konstruktywnej krytyki - metody, dzięki której przekażesz swoje niezadowolenie nie urażając przy tym uczuć partnera. Jak to zrobić?

Przede wszystkim zastanów się, co konkretnie przeszkadza Ci w postępowaniu partnera. Ocenie poddaj jego działanie, a nie jego samego. Dzięki temu nie urazisz jego uczuć i unikniesz kłótni.

Naucz się mówić o własnych uczuciach, nie krytykuj partnera.



Pomoże Ci w tym komunikat „Ja”. Np.:

"Drażni mnie Twoje zachowanie", zamiast: "Zachowujesz się jak kretyn"

"Boli mnie, gdy tak mówisz", zamiast: "Ty zawsze robisz wszystko, abym czuła się źle"

Powiedz, co Ci przeszkadza.



Mów o faktach. Nie interpretuj. Opisz sytuacje swojemu partnerowi. Np.:

Umawialiśmy się, że weekend spędzimy tylko we dwoje, a nie z grupą znajomych.

Mów o swoich uczuciach, stosuj komunikat „Ja” Np.:

Mam poczucie, że nie jestem dla ciebie ważna

Mam poczucie, że lekceważysz nasze umowy

Jest mi przykro, że zmieniasz tak ważne dla mnie plany

Bardzo chciałam, abyśmy spędzili ten czas tylko razem

Wyraź wobec partnera swoje oczekiwania

Krytyka krytyką, jednak aby coś zmienić warto podać przykład zachowania, które będzie Ci odpowiadało. Dzięki temu Twój partner nie dość, że dostanie sygnał o tym, że jego postępowanie Ci przeszkadza, będzie wiedział co zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy.

Oczekuję, że następnym razem nie będziesz zmieniał naszych wspólnych decyzji, bez konsultacji ze mną.

Możesz także zadać partnerowi pytanie nastawione, na zmianę jego zachowania Np.: Jaki masz pomysł, żeby tę sytuację poprawić? Jak zamierzasz rozwiązać ten problem?

Powodzenia!

Anna Lipińska

Psycholog, trener rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty, podczas których uczy praktycznych umiejętności psychologicznych. W swojej pracy stosuje dwie metody, tj: coaching i psychoedukację. Pomaga ludziom poczuć większą kontrolę nad swoim życiem, lepiej sobie w nim radzić, odkryć swoje potencjały, spełnić swoje marzenia. Aktualnie kończy pracę nad poradnikiem „Coaching miłości, czyli jak kochać i dać się kochać”. Wiecej informacji na annalipinska-coach.pl