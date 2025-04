Dominująca i zaborcza mama przez całe życie próbuje podporządkować sobie córkę, o wszystkim chce za nią decydować. Taki atak na wolność dziecka może je psychicznie zniszczyć. To dlatego matki, które w ten sposób postępują, psycholodzy nazywają toksycznymi.

Wcale nie jesteś niewdzięcznicą!

Najczęstszą formą działania toksycznej mamy jest wzbudzanie w dziecku poczucia winy. Co to oznacza? Twoja matka na każdym kroku pokazuje ci po prostu, że za poświęcenie, na które się zdobyła, by dobrze cię wychować, należy jej się od ciebie znacznie więcej troski i czułości, niż jej od ciebie otrzymuje.

Czy powinnaś brać sobie do serca takie wyrzuty?

Absolutnie nie. W rzeczywistości bowiem dziecko toksycznej matki nigdy nie może być dla swej rodzicielki dość kochające i czułe. Wystarczy, że będzie miało jakiekolwiek własne pragnienia i własne zdanie, od razu spotka się z matczynymi pretensjami i niezadowoleniem. Aby zdobyć jej aprobatę, musiałoby całkowicie wyrzec się swojego życia i zawsze robić wszystko pod dyktando mamy. Tylko wówczas – w jej rozumieniu – w należytym stopniu odpłacałoby za otrzymywane od niej dobra. A to nic innego, jak odbieranie młodej osobie prawa do samostanowienia.

Jak na taką postawę matki reaguje małe dziecko?

Oczywiście nie jest świadome tego, że najbliższa mu osoba krzywdzi je i ogranicza. Jest bezbronne i po prostu dostosowuje się do panujących w domu relacji. Sprawa komplikuje się, gdy młoda dziewczyna dorasta i próbuje przerwać dotychczasowy układ.

Skutki toksycznego wychowania są bolesne

Niezdrowa matczyna miłość sprawia, że wchodząca w dorosłość córka ma problemy z funkcjonowaniem niemal na wszystkich płaszczyznach życia. Jest to głównie wynik jej zachwianego poczucia własnej wartości i całkowitego braku wiary w siebie.

Wpędzona w kompleksy i poczucie winy młoda kobieta czuje się po prostu nieszczęśliwa

Nie potrafi cieszyć się swoim udanym małżeństwem czy dobrą pracą. Mimo kochającego partnera – czuje się niekochana, mimo sukcesów zawodowych – nieprzystosowana.

Córce stale towarzyszy poczucie przymusu

Trudno jej wyobrazić sobie, że w jakiejkolwiek sytuacji mogłaby postąpić inaczej niż chce tego jej rodzicielka. Uzależniona od matki emocjonalnie, nie może się więc w pełni usamodzielnić. Bywa nawet, że właśnie z tego powodu nigdy nie zakłada własnej rodziny, tylko wybiera samotne życie singielki. Stres związany z przebywaniem w towarzystwie toksycznej mamy nierzadko powoduje u córki problemy zdrowotne – np. skłonność do popadania w depresję.

Dlaczego ona stale ci to robi?

Warto pamiętać, że toksyczne mamy zwykle nie mają poczucia, iż krzywdzą swoje dzieci. Przeciwnie, bardzo często wierzą, że są wręcz wspaniałymi matkami, tylko... nie docenianymi przez potomstwo. Co zatem sprawia, że stają się nadmiernie kontrolujące i przejawiają cechy surowego sędziego czy złośliwego krytyka?

Do takich postaw często mają tendencję matki samotnie wychowujące dziecko

Z jednej strony kobieta chce zapewnić swojej pociesze wszelkie wygody, z drugiej – szantażuje emocjonalnie, by mocno ją ze sobą związać i w przyszłości nie zostać zupełnie samą.

Również kobiety mające problemy w związku bywają toksycznymi mamami

Przelewają na dziecko całe swoje zainteresowanie, którego nie mogą okazywać partnerowi.

Często trudna matka, to córka trudnej matki

Choć kobieta negatywnie ocenia to, czego sama doświadczała w rodzinnym domu, mimowolnie przyjmuje taką samą postawę wobec swego dziecka.

Spróbuj uzdrowić zaburzone relacje

Choć trudne dzieciństwo zwykle rzuca cień na nasze dorosłe życie, nie warto usprawiedliwiać nim wszystkich swoich porażek, podkreślają psycholodzy. Bolesnej przeszłości nie możemy przecież zmienić. Zamiast wciąż się do niej odwoływać („To dlatego mam nieudane małżeństwo”), lepiej zacząć żyć na własny rachunek, a z tego, co dostaliśmy od matki, wziąć tylko to, co było dla nas dobre.

Postaraj się zrozumieć matkę

Jej niewłaściwe zachowania nie wynikały przecież z tego, że jest złą, nieczułą osobą. Przyczyną był raczej lęk, niepewność, poczucie osamotnienia. Rozumiejąc to, łatwiej wybaczysz mamie jej postępowanie.

Nie koncentruj się na tym, co w zachowaniach mamy było dla ciebie krzywdzące

Pamiętaj także o miłych wspólnych chwilach, których w twoim życiu zapewne nie brakowało. Dzięki temu spojrzysz na cały problem bardziej obiektywnie i zrozumiesz, że matka kochała cię po prostu tak, jak potrafiła.

Zacznij stawiać mamie wyraźne granice

Znów ci dokuczyła? Powiedz bardzo stanowczo: „Proszę, nie mów tak do mnie, bo to mnie rani”. I nie przejmuj się, gdy usłyszysz, że jesteś niewdzięczna. Zdemaskuj to, co mama robi („Nie chcę, byś szantażowała mnie emocjonalnie”) i daj jej odczuć, że nie zgadzasz się na takie traktowanie.

W sytuacjach konfliktowych staraj się zachować spokój

Nie unoś się i nie krzycz na matkę, bo tylko dasz jej pretekst, by znów cię obwiniała.

Gdy trzeba - ogranicz spotkania

Wasze relacje są tak trudne, że nie panujesz nad sobą lub mama uniemożliwia ci prowadzenie własnego życia? Rozważ bardziej radykalne rozwiązanie – czyli ograniczenie kontaktów z mamą do niezbędnego minimum.

Rady dla mamy

Pozwól córce żyć jej własnym życiem, nie oczekuj podporządkowania.

Powstrzymaj się od ciągłego doradzania, telefonów, odwiedzin, wydawania ocen

Pamiętaj, to konieczne, by młoda kobieta nie czuła się zbytnio przytłoczona matczyną troską i miała odwagę pójść swoją drogą.

Nigdy nie posługuj się emocjonalnym szantażem dla przeforsowania swojej woli

Twoja córka naprawdę nie musi zawsze postępować dokładnie tak, jak ty chcesz. Jest odrębną osobą i choć bardzo cię kocha, woli sama ustalać, co jest dla niej najlepsze.