Zobacz poniższe sytuacje i sprawdź, jak powinna być twoja prawidłowa reakcja

- Szef w ostrych słowach skrytykował twój raport

Zła reakcja: Podniesionym głosem mówisz przełożonemu, że nie ma racji, co jeszcze pogarsza sprawę. Albo kładziesz uszy po sobie i przemilczasz przykre uwagi, mimo że nie zgadzasz się z krytyką swojej pracy.

Co robić? Daj sobie kilka sekund na ochłonięcie, np. głęboko zaczerpnij powietrze i zatrzymaj na chwilę w płucach. A potem spokojnie poproś przełożonego, by przed wykonaniem każdego zadania dawał ci dokładne wskazówki. To nie zaszkodzi waszym relacjom, a zwierzchnik zrozumie, gdzie tkwił błąd.



- Ukochany kolejny raz spóźnił się na randkę

Zła reakcja: Urządzasz scenę – płaczesz, szafujesz oskarżeniami, co tylko prowadzi do kłótni. Albo udajesz, że nic się nie stało i... przy następnym spotkaniu sytuacja znów się powtarza.

Co robić? Powiedz wprost, że jesteś wściekła. I spokojnie uprzedź partnera, że więcej nie będziesz na niego czekać. Wtedy wyciszysz emocje, a on będzie wiedział, że to nie przelewki. Zobaczysz, następnym razem stanie na głowie, by na randkę zdążyć na czas!

- Teściowa znowu wpadła z wizytą

Zła reakcja: Robisz dobrą minę do złej gry, ale w środku aż się gotujesz ze złości. Potem przez cały wieczór masz zły humor, a problem pozostaje nierozwiązany.

Co robić? Spokojnie wyjaśnij teściowej: „To miłe, mamo, że lubisz u nas bywać, jednak sama widzisz, jak bardzo jesteśmy zajęci. Może postarasz się uprzedzać nas o swoich wizytach, by nie kolidowały z naszymi planami?” A jeśli to nic nie da? Spróbuj na postępowanie teściowej spojrzeć z odrobiną zrozumienia. Może starsza pani czuje się po prostu samotna? W uwolnieniu się od gniewu pomoże też telefon do przyjaciółki i wyżalenie się.

- Twoja nastoletnia córka zostawiła bałagan w łazience

Zła reakcja: Wpadasz do jej pokoju z krzykiem. Efekt? Córka czuje się skrzywdzona lub na agresję odpowiada agresją.

Co robić? Zadaj sobie pytanie: Dlaczego robię z igły widły? Przecież ona nie spaliła mieszkania, tylko nabałaganiła. Może się wtedy okazać, że przyczyna twojego gniewu jest całkiem inna,

np. zmęczenie po ciężkim dniu w pracy, które warto odespać. Jednak córce, oczywiście, wytłumacz, że powinna bardziej pilnować porządku w domu.