Zgodnie z Raportem Rzecznika Praw Dziecka z ubiegłego roku aż 58% badanych Polaków aprobuje łagodne przejawy przemocy fizycznej w wychowaniu. 32% jest zdania, że „lanie” jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 27% uważa, że bicie dziecka to skuteczna metoda wychowawcza. 12% jest zaś zdecydowanym zwolennikiem klapsów.

Takie zachowania to jednak przemoc – w dodatku przemoc, która będzie w przyszłości powielana przez dziecko. Rodzic lub opiekun to bowiem osoby, które modelują zachowania malca, uczą go zasad postępowania i odbierania świata, a to będzie rzutowało na jego późniejsze życie. Aby zwiększać świadomość społeczną związaną z przemocą w rodzinie, powstała kampania „Kopiuj-wklej”.

Klaps - porażka dorosłego

„Kopiuj i wklej, pokaż mi ten lepszy świat”

Sześć lat temu wprowadzono prawny zakaz wykorzystywania kar cielesnych w wychowaniu dzieci. Wie o nim jednak tylko 32% Polaków. Prawie co trzeci z nas uważa, że bicie dzieci nie jest niezgodne z prawem. Co więcej, 34% przebadanych osób jest zdania, że wychowanie dziecka jest prywatną sprawą rodziców.

Podczas badania przeprowadzonego w ramach Raportu Rzecznika Praw Dziecka w 2015 roku zapytano też Polaków o to, czy zareagowaliby, słysząc rozpaczliwy płacz dziecka i wołanie o pomoc z mieszkania sąsiadów. Tylko nieco ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że zwróciłaby im uwagę. 20% zapukałaby w ścianę sąsiadów, dając znać, że słyszy, co się dzieje. 11% pytanych nie zrobiłoby absolutnie nic w tej sytuacji.

Kampania „Kopiuj-wklej” powstała, by pokazywać, że mechanizm znany z edytora tekstu można odnieść do ludzkich zachowań: wzorce obecne w domu dziecka przełożą się na jego zachowania w późniejszym życiu. W ramach akcji powstał teledysk utrzymany w konwencji przedstawienia teatralnego. Rapuje w nim Gerald Łukasz Kuryło "Gerry Res". Kampania została zrealizowana w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach akcji zaplanowano też rodzinny piknik, konkursy i warsztaty. Realizatorem projektu jest Powiat Pruszkowski. Więcej można dowiedzieć się na stronie zowpiastow.pl.

Pamiętaj rodzicu: to od ciebie zależy, czy pokażesz swojemu dziecku świat, w którym rządzi przemoc, czy zupełnie inny, lepszy świat. To od ciebie bowiem maluch czerpie wzorce zachowań, ucząc się, czy bicie jest czymś pożądanym, skutecznym i wartym naśladowania…

Na koniec dodajmy: w 2015 roku odnotowano prawie 75,500 osób doświadczających przemocy, w tym ponad 17,000 przypadków dotyczyło dzieci. To oficjalne wyniki. A ilu przypadków nie odnotowano? Tego nikt nie wie.

Badania nie zostawiają wątpliwości: dając klapsa, wyrządzasz dziecku krzywdę!