Kreatywność to pomysłowość, wychodzenie poza rutynę, patrzenie z wielu perspektyw, a przede wszystkim radość z samego procesu zmiany i tworzenia. Twoja kreatywność może się przejawiać w nowej fryzurze, stylu ubierania, pomyśle na nowy projekt , ale również w pracy artystycznej: poezji, rysunkach, decoupagu, zdjęciach, etc.

Badania wykazały, że jeśli robimy coś, co sprawia nam radość, wzrasta odporność organizmu, całe ciało dostaje „zastrzyk” pozytywnej energii. Jest to też sposób na obniżenie napięcia psychicznego i stresu w organizmie. Warto otworzyć się na swoją twórczość, nawet jeśli jedynym jej odbiorcą będziemy my same lub kilka bliskich osób.

Jeśli nie korzystamy ze swojej kreatywności, możemy mieć poczucie, że życie straciło dla nas smak, możemy odczuwać smutek i apatię. Oto kilka propozycji aktywowania twórczego potencjału:

1.Zapytaj siebie, o jakiej twórczej aktywności marzyłaś w dzieciństwie?

Spróbuj ożywić te marzenia. Jeśli chciałaś pisać, zacznij od pisania dziennika, opowiadań, a może wpadniesz również na pomysł ciekawej książki? Chciałaś malować? Zapisz się na kurs, kup książkę do samodzielnej nauki podstaw malarstwa, albo po prostu weź kartę papieru i pozwól sobie na spontaniczny, kreatywny zryw! Maluj to, co Ci przyjdzie do głowy. Nawet jeśli będą to tylko kolorowe paski czy okręgi. Nie oceniaj tego. Ekspresja twórcza może Ci przynieść wiele radości.

2. Uwierz w swoją kreatywność!

Możesz wielokrotnie powtarzać afirmacje: „Otwieram się na swój twórczy potencjał”, „Jestem kreatywna i twórcza”. Jeśli usłyszysz w sobie głos zaprzeczający temu, pamiętaj, że to Twój wewnętrzny krytyk wewnętrzny, który symbolizuje wszystkie krytyczne słowa jakie słyszałaś w dzieciństwie i czasie dorastania. Rozpoznaj ten głos, pamiętaj że nie musisz go słuchać. Większość z tego, co mówi krytyk, to po prostu nieprawda.

3. Wypisz na kartce kilka osób, które cię fascynują

Napisz, co dokładnie podziwiasz w tych osobach. Te osoby pokazują Ci, jak wielki potencjał drzemie w Tobie! Nie musisz kopiować ich życia, bądź sobą, po prostu pamiętaj, że masz ogromne możliwości, z których nie korzystasz!

4. Załóż twórczy zeszyt.

Wpisuj do niego pozytywne sentencje, wklejaj inspirujące obrazki, fotografie z gazet, a przede wszystkim swoje notatki, plany, marzenia, pomysły! Nie oceniaj ich, tylko ciesz się z tworzenia.

5. Naucz się jakiejś techniki relaksacji, która wprowadzi Cię w stan alfa

Kiedy w mózgu przeważają fale alfa, bieg Twoich myśli spowalnia, czujesz się odprężona, a Twój umysł jest bardziej kreatywny. Możesz wtedy wpaść na ciekawy pomysł. Einstein, Edison oraz wielu innych wynalazców podkreślało, że na najlepsze pomysły wpadali w chwili relaksu, a nie w trakcie wytężonej pracy umysłowej. Warto spróbować!

Dagmara Gmitrzak - trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka technik holistycznych, dziennikarka. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, z trzyletnią specjalizacją: Pomoc społeczno-terapeutyczna. Ukończyła również trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii i Psychodramy oraz dwuletnie podyplomowe dziennikarstwo na UW. Od 2001 prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla firm. Jest autorką pięciu książek, m.in: "Pokonaj stres dzięki technikom relaksacji" plus CD oraz najnowszej: "Obudź swoją kreatywność". www.rozwojosobisty.waw.pl