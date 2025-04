Z różnych badań wynika, że typ osobowości ma bezpośredni wpływ na to, jak radzimy sobie ze stresem oraz jaki rodzaj stresu może wyrządzić największe szkody. Rozróżniamy dwa podstawowe typy osobowości: A i B. Zdecydowanie częściej i bardziej dotkliwie odczuwają stres osoby z osobowością typu A. Tego typu ludzie są niecierpliwi, agresywni, ambitni, często się śpieszą, są wymagający, trudni, głośni, kreatywni, przewodzący, pobudzający, dynamiczni, śmiali, decydujący. Z kolei osoby z typem osobowości B charakteryzują się takimi cechami jak cierpliwość, zrelaksowanie, ostrożność, troskliwość, podatność, nerwowość, niezdecydowanie, spokój, sumienność. Chociaż bardzo rzadko można spotkać osoby, które reprezentują jeden z tych typów w sposób czysty. Najczęściej osoby są mieszanką obu , a tylko któryś z nich jest dominujący, na co wskazuje to, których cech występuje u nich więcej.

Jak można sprawdzić, czy jesteśmy typem osobowości, który jest bardziej narażony na stres? To wszystko zależy od tego, w jaki sposób przyjmujemy otaczającą nas rzeczywistość. Bardzo narażone na stres są osoby sfrustrowane, które najczęściej nie potrafią dobrze organizować sobie czasu, są bardzo chaotyczne, działają pod presją czasu, robią wszystko jak najszybciej, za to niedokładnie, mają bardzo duże trudności z punktualnym pojawianiem się na spotkaniach. Również bardziej podatne na stres są osoby, które z natury lubią rywalizację, dobrze czują się w warunkach konkurencji, co zazwyczaj u osób dorosłych przekłada się na ogromne zaangażowanie w obowiązki zawodowe. Brak zachowania proporcji między pracą a odpoczynkiem w bardzo szybkim tempie może doprowadzić do długotrwałego stresu.

Trudności w rozładowaniu stresu mają również osoby bardzo emocjonalnie reagujące na różnorakie sytuacje. Dla nich często próg bodźca stresującego jest na znacznie niższym poziomie niż u pozostałych, którzy nie wykazują takich tendencji. I tak na przykład osoba bardzo emocjonalna, może przejąć się sytuacją, kiedy zobaczy długą kolejkę w markecie – zdenerwuje się samym faktem długiego oczekiwania, w momencie, kiedy inna osoba, nawet nie zarejestruje informacji, że taka sytuacja może prowadzić do frustracji.

Zdecydowanie bardziej podatne na stres są osoby, które przez dłuższy czas funkcjonują w warunkach stresogennych. Może to być sytuacja, kiedy przez dłuższy okres czasu osoba jest znacznie obciążona obowiązkami w domu, w pracy. Osoby, które mają pod swoją opieką dzieci lub osoby starsze często są bardziej narażone na stres niż inni. Osoby, które piastują wysokie stanowiska, które mają pod nadzorem większą liczbę osób, które biorą odpowiedzialność za działania zespołu, również znacznie częściej odczuwają przykre stany emocjonalne.

Osoby, które zostały doświadczone przez życie ciężkimi chorobami, wypadkami w rodzinie, rozwodem swoim lub bliskich, śmiercią w najbliższym otoczeniu, wówczas znacznie łatwiej popadają w stany, które bardzo często mogą prowadzić do długotrwałego stresu.

Chociaż stres towarzyszy każdemu, to należy nauczyć się jak z nim żyć, aby nie stał się na tyle uciążliwy, by nie zdominował całego naszego życia. Jeśli mamy świadomość, że jesteśmy w grupie osób, które w większym stopniu są podatne na stres, to wówczas musimy się nauczyć, w jaki sposób przekształcać rzeczywistość, aby nie była tak frustrująca.

