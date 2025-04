Kwasy omega-3

Kwasy omega-3 to nienasycone kwasy tłuszczowe, występujące przede wszystkim w rybach morskich, ale również w oleju lnianym, rzepakowym, sojowym czy w oliwie z oliwek.

Dotychczas przeprowadzone badania naukowe potwierdziły, że spożywanie kwasów omega-3 ma znaczenie dla zapobiegania wielu chorobom, np. obniża poziom trójglicerydów we krwi, co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca.

Kwasy omega-3 według innych badań mają też działanie przeciwnowotworowe i spowalniają starzenie się komórek. W przypadku depresji szczególne znaczenie mają dwa kwasy z grupy Omega-3: EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy), których wysoki poziom powoduje wzrost poziomu neurotransmiterów odpowiadających za nastrój.

Badanie skuteczności omega-3

Badania skuteczności preparatu zawierającego kwasy omega-3 (a dokładnie EPA) zostały przeprowadzone przez Dr. François Lespérance z Centre de recherche du Centre hospitalier at the Université de Montréal (CRCHUM). Badanie miało charakter podwójnie ślepej próby – to znaczy, że ani pacjenci ani osoby podające preparat nie wiedziały, kto otrzymuje Omega-3, a kto otrzymuje placebo. Przebadano 432 osób (kobiet i mężczyzn) cierpiących na zaburzenie jednobiegunowe, depresję wielką. Osobom tym podawano przez 8 tygodni preparat zawierający wysokie stężenie EPA (1050 mg).

Grupa najlepiej reagująca na omega-3

Na preparat zawierający EPA najlepiej zareagowały osoby cierpiące na depresję bez zaburzeń lękowych.

Niechęć pacjentów do korzystania z tradycyjnych form leczenia depresji i zainteresowanie formami i metodami alternatywnymi, mniej stygmatyzującymi są według autorów badania znaczne. Dlatego dalsze studia nad suplementami diety oraz porównanie skuteczności suplementacji diety preparatami zawierającymi kwasy omega-3 ze skutecznością terapii lekami antydepresyjnymi są obiecującym kierunkiem badań.

