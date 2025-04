Różnica w pewności siebie pomiędzy mężczyznami a kobietami jest niesamowita. Podczas gdy kobiety często są niezadowolone z siebie, mężczyźni są dumni z faktu bycia mężczyznami.



Jeśli kobiety na początku są zdania, że nie potrafią czegoś nowego, mężczyźni są w stu procentach przekonani o tym, że potrafią zmierzyć się z nowym zadaniem. Ani śladu wątpliwości. Liczne badania wykazały, że mężczyźni mają lepsze wyniki w kategoriach "pewność siebie" i "zarządzaniem wrażeniem" niż kobiety. Nie dziwi więc, że chętnie zabierają głos i prezentują siebie.

W przeciwieństwie do nich kobiety w biznesie same rzucają sobie kłody pod nogi, ponieważ przez lekceważącą wobec siebie postawę skłaniają się do silnej powściągliwości. Utrudnia fakt, że przenoszą tę negatywną ocenę również na innych. Mężczyźni nie tylko myślą o sobie, że są królami, najfajniejszymi i najlepszymi. Z reguły wychodzą również z założenia, że inni faceci są również w porządku. Mężczyźni doceniają się nawzajem – nawet, jeśli walczą o lepsze miejsce w rankingach. Nie można niestety (jeszcze) powiedzieć tego o kobietach. Kobiety często są nad wyraz krytycznie nastawione wobec innych kobiet. Jednak wiele kobiet rozwija się. Podbudowują swoją pewność siebie i są w międzyczasie również gotowe, by akceptować inne kobiety i wspierać je, na przykład w sieciach zawodowych (Network).

Problematyczne jest, że wiele kobiet z racji braku dobrej samooceny – często połączonej z nad wyraz perfekcjonistycznymi żądaniami wobec siebie – również nie potrafi cenić mężczyzn w pracy. W ten sposób zaczyna się diabelski krąg. Mężczyźni zauważają podświadomie, że nie są doceniani. Odwzajemniają to zachowanie, rozwijając niechęć wobec kobiety – i nie wpadają wtedy na przykład na pomysł, by ją wspierać.

Różnice w samoocenie są silnie związane ze starymi, ale wciąż działającymi wyobrażeniami o "kobiecości" i "męskości". I tak kobiecość jest na ogół definiowana przez raczej mierną wiarę we własne umiejętności, lekceważenie własnej osoby i własnej płci oraz wątpienie w siebie szczególnie w dziedzinach zawodowych i męskich, takich jak nauki przyrodnicze, technologie przetwarzania danych i technika. W przeciwieństwie do tego męskość łączona jest ze stosunkowo dużą wiarą we własne umiejętności i podnoszeniem znaczenia własnej osoby lub też własnej płci.

Fragment pochodzi z książki autorstwa I. Nitzsche "Reguły gry w pracy. Jak kobiety mogą je zrozumieć i wykorzystać dla siebie"